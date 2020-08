Re-Start im Veranstaltungsbereich: Aramark begleitet die erste Messe seit Beginn der Krise

Neu-Isenburg, Juli 2020. ?Wir sind sehr erleichtert, dass die Landesregierung in NRW Messen und Kongresse wieder stattfinden lässt und wir uns sukzessive zurück zu unserem erfolgreichen Geschäftsbetrieb im Veranstaltungsbereich bewegen können?, sagt Sven Schneider, Betriebsleiter bei Aramark auf der Messe Essen. ?Die Auflagen in Hinblick auf die maximal zulässige Gästezahl in den Restaurants, die Einhaltung der Abstände zwischen den Besuchern und die Organisation einer neuen stringenten Wegführung sind anspruchsvoll, aber zwingend notwendig. Ihre strikte Einhaltung ist unser oberstes Gebot, auch wenn der Messe- und Gastronomiebetrieb dadurch natürlich anders aussieht, als das bisher der Fall war. Die Umsetzung funktioniert aber nur in enger Abstimmung mit der Messe Essen GmbH, hierfür haben wir gemeinsam Lösungen erarbeitet.? Das erfordert von allen Beteiligten viel Flexibilität.

Prävention ist das A und O

?Das Wichtigste ist, möglichst alle Infektionsquellen zu vermeiden. Dazu haben wir ein spezielles Konzept entwickelt und vom SGS Institut Fresenius verifizieren lassen?, erklärt Thomas Beetz, Leiter Riskmanagement Aramark. ?Bei der ersten Messeveranstaltung in Essen wieder mit dabei gewesen zu sein, ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir sind stolz, dass unser ganzheitliches Konzept EverSafe dazu beiträgt, das Risiko einer Übertragung in der Messegastronomie auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, so dass sich Gäste und Mitarbeiter in den Restaurants, aber auch auf dem Messegelände sicher fühlen können.?

Optimistisch in die Zukunft

Vom 4. bis 6. Juli findet die European Bridal Week als eine der ersten Messen seit Beginn der Pandemie statt. Folgen die Branche und Aussteller den nun geltenden Auflagen des Hygiene- und Infektionsschutzes, werden nach den Sommerferien weitere Messen, Kongresse und Veranstaltungen folgen.