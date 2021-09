Reakkreditierung des berufsbegleitenden MBA-Fernstudienprogramms

Das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz hat die Begutachtung im Reakkreditierungsprozess durch die Akkreditierungsagentur AQAS e.V. kürzlich erfolgreich bestanden. Diese Überprüfung garantiert die Qualität des Studienprogramms und belegt, dass die Regeln der „Stiftung Akkreditierungsrat“ erfüllt werden. Das berufsbegleitende Fernstudium wird bereits seit 2003 erfolgreich am RheinAhrCampus durchgeführt – das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule als Kooperationspartner.

Das MBA-Fernstudienprogramm zählt zu den größten im deutschsprachigen Raum und orientiert sich an den Bedarfen berufstätig Studierender. Es ermöglicht, nebenberuflich den international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA) zu erlangen.

Studierende erwerben in fünf Semestern General-Management-Wissen, betriebswirtschaftliches Know-how und zukunftsweisende Führungskompetenzen. Ergänzend hierzu eignen sie sich bereits ab dem ersten Semester Spezialwissen in einer von neun frei wählbaren Vertiefungsrichtungen an: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

Das modularisierte Konzept dieses praxisbezogenen Masterstudiengangs wurde noch studierfreundlicher ausgerichtet. Kleinere Module in den Basisbereichen gewährleisten eine hohe Flexibilität im Studienverlauf, und zusätzliche Wahlmöglichkeiten im dritten und vierten Semester erlauben eine individuelle Studienanpassung an die persönlichen Interessen bzw. beruflichen Anforderungen.

Zum aktuellen Wintersemester starten über 90 neue Studierende in das weitestgehend orts- und zeitunabhängige Fernstudium. In einer Mischung aus Selbststudium, unterstützt durch Studienbriefe und Online-Lernkomponenten, und vier bis fünf freiwillige Lehrveranstaltungen je Semester können sie sich zielgerichtet auf ihren akademischen Abschluss vorbereiten.

Das Rheinland-Pfälzische Modell gestattet den Zugang zu diesem Masterstudium sowohl mit als auch ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur. Eine Bewerbung für das nächste Sommersemester ist ab 2. November über das Online-Portal des zfh möglich: anmeldung@zfh.de.

Für Studieninteressierte bietet der RheinAhrCampus am 26. Oktober, 20. November sowie 8. und 15. Dezember virtuelle Informationsveranstaltungen an, in denen auch MBA-Absolventinnen und -Absolventen zu Wort kommen und Tipps aus erster Hand geben. Die Zugangsdaten können per E-Mail erfragt werden unter info@mba-fernstudienprogramm.de.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.520 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.