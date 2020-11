Realitätscheck für IT-Experten im Bereich FinsurTech

Wie jedes Jahr gestaltet die noris network AG auch dieses Mal wieder das Treffen der digitalen Community der Metropolregion Nürnberg mit, das unter dem Namen Nürnberg Digital Festival Remote Corona-bedingt als Online-Event stattfindet. Am 12. November 2020 ist der Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren an zwei Sessions der ?FinsurTech Fantasy?-Veranstaltung beteiligt. Themen sind hybride Cloud-Lösungen und Regulatorik.

Beide FinsurTech-Fantasy-Sessions werden von Julian Fay, Team Lead Presales Consulting bei noris network, moderiert. Am 12. November 2020 von 14:30 bis 15:20 Uhr sind zum Thema ?Cloud Services ? die Welt ist hybrid. Per Anhalter durchs Multiversum? Compliance- und Datenschutzexpertin Kerstin Greis (noris network), der Berater Marco Großkopf (gintcon) und Digitalisierungsdienstleister Sebastian Kopp (Safe2Connect) zu Gast. Interessant für alle IT-Entscheider in Banken und Versicherungen, die verstärkt Cloud-Lösungen nutzen wollen. Nähere Information zu dieser Session:

https://nuernberg.digital/programm/remote-festival/details/cloud-services-die-welt-ist-hybrid-per-anhalter-durchs-multiversum.html

Besonders für Compliance Officer, Business Continuity Manager, Bankauditoren und Revisoren ist die Session ?Cloud und Regulatorik ? Duell der Magier? zwischen 15:25 und 16:15 Uhr von Interesse. Hier sprechen noris network Vorstand Joachim Astel, Dalibor Dimov, Spezialist Release-Management & Deployment bei der Nürnberger Versicherung, und dessen Kollege Christian Knuth, der als Entwickler regulatorische Prozesse für Entwicklung und Deployment automatisiert. Details zu dieser Session sind hier zu finden:

https://nuernberg.digital/programm/remote-festival/details/cloud-und-regulatorik-duell-der-magier.html

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich “Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte” ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. Weitere Zertifikate, die der IT-Dienstleister vorweisen kann, sind PCI DSS, TISAX und ISO 140001 Umweltmanagement. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.