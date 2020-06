REALTECH AG mit Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL ausgezeichnet

Leimen, 10. Juni 2020 ? Die REALTECH AG ist für ihre Software REALTECH Service Management mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL ausgezeichnet worden. Das IT-Unternehmen erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Supporting Service Management für die Datenbank seiner Software (Version 2020.1) mit Schnittstelle zum SAP Solution Manager. Die Schnittstelle ermöglicht, die Datenbank (REALTECH CMDB) als zentrale Echtzeit-Informationsbasis für IT-Prozesse via SAP Solution Manager zu nutzen. Eine Verfügbarkeit stets aktueller und vollständiger Informationen wirkt sich unter anderem unmittelbar auf die Effizienz von IT-Support-Prozessen im SAP Solution Manager aus.

Diese Einsatzmöglichkeit der Softwarelösung von REALTECH verbessere die Wirkungsweise von Service Management nachweislich, so die Begründung für die Auszeichnung von SERVIEW. Die unabhängige Bad Homburger Managementberatung vergibt das Gütesiegel seit 2003 an internationale Softwareprodukte im Bereich Service Management (ITIL) und Projektmanagement. Derzeit tragen über 30 Softwareprodukte das Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL, darunter fast alle großen Namen des IT-Service-Management-Marktes.

Überreicht wurde das entsprechende Zertifikat den REALTECH-Vorständen Daniele Di Croce (CEO) und Dr. Bernd Kappesser (COO) von SERVIEW-Geschäftsführer Markus Bause vor der REALTECH-Konzernzentrale in Leimen am 6. Mai 2020.

REALTECH-COO Dr. Bernd Kappesser über die Auszeichnung: ?Wir als REALTECH freuen uns sehr über dieses renommierte Gütesiegel. Die Assessments durch SERVIEW haben bewiesen, dass die flexible Datenbank unserer leistungsstarken, aber dennoch kostengünstigen Service-Management-Lösung bestens geeignet ist, sie als Datenbasis für ITSM-Prozesse im SAP SolMan zu nutzen. Im Namen aller beteiligten Kolleginnen und Kollegen danke ich SERVIEW für die durchgehend vertrauensvolle Zusammenarbeit ? wir können uns sehr gut vorstellen, weitere Use Cases unserer Softwarelösung für den Mittelstand durch SERVIEW ?auf Herz und Nieren? prüfen zu lassen.?

Als unabhängige Managementberatung zeichnet SERVIEW Softwarelösungen im Bereich Service- und Projektmanagement nach grundlegenden Bewertungskriterien aus ? weder Provisionen noch Gebühren werden bei dieser Zertifizierung erhoben. Die Lösungen werden anhand bestimmter Assessment-Kriterien einer ausführlichen Analyse unterzogen und auch in einer Live-Präsentation ausführlich geprüft. SERVIEW CERTIFIEDTOOLS bieten somit einen neutralen Überblick über die Key Player auf dem ITSM-Markt.

REALTECH Service Management ist eine Softwarelösung, die Unternehmen als On-Premises-Installation oder aus der Cloud zum Sofortstart lizenzieren können. Die Datenbank (REALTECH CMDB) der Software mit Schnittstelle zum SAP Solution Manager ist ebenfalls auf Anfrage bei REALTECH erhältlich.