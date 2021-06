Realty ONE Group kommt nach Spanien

Das Land ist ein strategisches Tor zur Expansion der Realty ONE Group International in Europa

Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der aktuell am schnellsten wachsenden Franchise-Geber, hat die Franchise-Rechte an einen neuen Eigentümer in Spanien verkauft, der die dynamische COOLTURE, das Branding, Coaching und das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens in das florierende Land bringen will.

Istvan Pasku, ein etablierter Geschäftsmann in mehreren Ländern mit nachweislichem Erfolg als Vermarkter, Unternehmer und Franchisegeber, hat die Franchising-Rechte in Spanien erworben. Die Realty ONE Group ist im Rahmen des stringenten Ansatzes des Unternehmens für weltweites Wachstum seit fast zwei Jahren mit Partnern wie Pasku im Gespräch.

„Wir hätten in diesem schönen Land keinen besseren, erfahreneren Partner als Istvan finden können“, so Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3191235-1&h=1580916177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3191235-1%26h%3D130100681%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=so+Kuba+Jewgieniew), CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Istvan strebt nach Erfolg, ist ein liebevoller Familienmensch und setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, so wie er selbst.“

Als Multiunternehmer hat sich Pasku zu einem kompetenten Vermarkter entwickelt und mehrere erfolgreiche internationale Unternehmen gegründet. Nachdem er selbst an einer Reihe von Immobilientransaktionen beteiligt war, sieht Pasku nun die Chance, den spanischen Immobilienmarkt mit einer neuen, moderneren und aufregenderen Marke aufzufrischen.

„Es macht uns große Freude, Immobilienprofis die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen“, erklärte Istvan Pasku. „Wir sind davon überzeugt, dass unser Erfolg ihr Erfolg ist, und wir sind bereit, jedes Mitglied der Realty ONE Group Spanien dabei zu unterstützen, seine Träume wahr werden zu lassen.“

Die Realty ONE Group International hat in großem Umfang in ihre Infrastruktur investiert, um den bestehenden und zukünftigen Franchise-Inhabern außergewöhnlichen Service und umfassende Unterstützung zu bieten. Alle Aspekte des Geschäfts wurden weiterentwickelt, um Hunderttausende Immobilienprofis auf der ganzen Welt zu unterstützen. Dazu gehören zONE, unsere unternehmenseigene Tech-Plattform, sowie ONE University, unsere unternehmenseigenen strukturierten Coaching-Programme, ONE Support, unser effektives und effizientes zentrales Support-System, und natürlich Marketing, Branding, Vertrieb und vieles mehr.

The UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, hat mehr als 16.000 Immobilienprofis in mehr als 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und hat vor Kurzem bekannt gegeben, die Franchise-Rechte an Singapur verkauft zu haben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 16.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

