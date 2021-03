„Reaper of Death“ dominiert das neueste Sammlermünzenangebot der Royal Canadian Mint und feiert ein fulminantes Debüt

Der Thanatotheristes degrootorum, griechisch für „Reaper of Death“, ist ein faszinierender Fund für Kanada: die erste neue Tyrannosaurierart, die seit über 50 Jahren im Land entdeckt wurde. Der Paläokünstler Julius Csotonyi, der das furchterregende prähistorische Tier als Erster illustrierte, entwarf das Rückseitendesign dieser neuen Münze aus 99,99 % reinem Silber, um diese einzigartige Ergänzung der weltberühmten Dinosaurierfossiliensammlung des Royal Tyrrell Museum of Paleontology für immer zu bewahren. Csotonyi hat die Formation, in der die fossilen Fragmente gefunden wurden, akribisch nachgebaut.

Die Entdeckung des Thanatotheristes degrootorum erweitert das Verständnis der Paläontologen für Kanadas prähistorische Vergangenheit. Diese Tyrannosaurierart, die an der Spitze der Nahrungskette stand, ist schätzungsweise 12 Millionen Jahre vor dem Tyrannosaurus Rex entstanden und soll acht Meter lang gewesen sein. Die Fossilienfragmente, die John und Sandra De Groot bei einem Familienspaziergang entlang des Bow River in Alberta fanden, sind die Inspiration für diese Münze. Der versteinerte Schädel des Riesen erscheint auf der schwarz-rhodinierten Münze, was ihr eine felsige Textur verleiht und die Geschichte dieses furchterregenden, zahnigen, zweibeinigen Raubtiers wahrhaftig einfängt. Diese spannende Münze und viele andere können ab heute bei der Münzanstalt bestellt werden.

Weitere Münzen, die diesen Monat angeboten werden, sind:

– Die 2020 $10 Feinsilbermünze – O Canada! The Great Outdoors, Teil einer 6-Münzen-Serie, die jeweils ein berühmtes kanadisches Symbol oder eine Szene aus der Sicht des Künstlers abbilden;

– Die 2020 110 oz. Reingoldmünze – Tribute to Alex Colville – 1967 1-Cent Coin, ein zeitloses Stück zu Ehren des 100. Jahrestages seiner Geburt;

– Die 2021 $3 Feinsilbermünze – Floral Emblems of Canada – Nunavut Purple Saxifrage, entworfen von der Künstlerin Lisa Thomson-Khan;

– Die 2021 $5 Feinsilbermünze – Silber Maple Leaf – W Mint Mark, eine bei Sammlern sehr beliebte Münze, wird in der Münzanstalt in Winnipeg geprägt;

– Die 2021 $20 Reingoldmünze – 100th Anniversary of Canada–s Coat of Arms, zeigt das 1921 für Kanada geschaffene Wappen in außergewöhnlichen Details;

– Die 2021 $50 Feinsilbermünze – The First 100 Years of Confederation – Coming of Age, entworfen vom Künstler Glen Green, zeigt die Bildnisse von fünf Monarchen auf einer einzigen Münze;

– Die 2021 $50 Reingoldmünze – Gold Maple Leaf – W Mint Mark, eine in Winnipeg geprägte Hommage an die weltbekannte Gold Maple Leaf Bullionmünze der Mint;

– Die 2021 $125 Feinsilbermünze – Triumphant Dragon, mit dem Kunstwerk von Simon Ng;

– Die 2021 $200 Reingoldmünze – Celebrating Canada–s Diversity Eternal Love, eine von den Kelten inspirierte Hommage von Bonnie Ross;

– Das 2021 Fine Silver Proof Set – 100th Anniversary of Bluenose, das den legendären Schoner in einem selektiv vergoldeten Schimmer zeigt; und

– Die 2021 Special Wrap Roll Collection – First Strikes, unzirkulierte Editionen der ersten Münzen mit dem Datum 2021.

Mengen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte „Shop“ auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Diese Produkte können bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.

Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die staatliche Körperschaft, die für die Prägung und den Vertrieb von Kanadas Umlaufmünzen verantwortlich ist. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Münzprägeanstalt, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münzprägeanstalt auf Twitter, Facebook und Instagram.

