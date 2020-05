Recruiting-Veranstaltung von Bain / Virtuelles Event unterstützt Frauen auf ihrem Karriereweg

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company lädt zur digitalen Veranstaltung ” Kompass goes virtual – Das Event für Frauen mit Zielen (http://www.joinbain.de/kompass) ” ein. Sie findet am 18. und 19. Juni 2020 statt und richtet sich an herausragende Universitätsstudentinnen, Doktorandinnen und Berufseinsteigerinnen aller Fachrichtungen. Angesichts der Corona-Pandemie hat Bain alle Recruiting-Maßnahmen binnen kürzester Zeit digitalisiert, um den Kontakt zu Top-Talenten und Bewerbern aufrechtzuerhalten.

“In den vergangenen Jahren konnten wir den Anteil der Beraterinnen bei Bain kontinuierlich steigern”, erklärt Bain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. “Bei der Gestaltung der individuellen Karrierewege legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Frauen bei Bain nicht nur ihre beruflichen, sondern auch persönliche Ziele verwirklichen können.” Flexible Arbeitszeitmodelle, passgenaue Trainings und Initiativen wie das internationale Netzwerk Women@Bain oder das Non-Business-Hire-Netzwerk von Bain unterstützen sie dabei.

Neben dem Recruiting-Format “Kompass” hat Bain weitere Veranstaltungsformate im Portfolio, die sich exklusiv an Frauen richten. Das alles trägt dazu bei, dass sich immer mehr Bewerberinnen für Bain begeistern. “Gender Diversity und die Vielfalt unserer Teams sind für Bain ein entscheidender Erfolgsfaktor”, betont Bain-Partnerin Mareike Steingröver. “Denn umsetzbare Ergebnisse lassen sich nur dann erzielen, wenn ein Problem aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird.”

Bewerbung bis zum 17. Mai 2020 möglich

Selbstbewusstes Auftreten ist eine wichtige Voraussetzung, um im Berufsleben seine Ziele zu erreichen. Im Rahmen des zweitägigen Onlineevents nehmen die Teilnehmerinnen an einem Soft-Skill-Training teil und erhalten wertvolle Tipps zum Thema Selbstpositionierung. Gleichzeitig können sie sich mit Bain-Beraterinnen über Karriereperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in der Beratung austauschen.

Bis zum 17. Mai 2020 können sich Studentinnen ab dem vierten Bachelorsemester, Doktorandinnen sowie Young Professionals aller Fachrichtungen bewerben. Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung sowie den Ansprechpartnern gibt es unter: http://www.joinbain.de/kompass .

