Recycling von Antriebsbatterien – Erstes Gespräch der Erfurter Energiespeichertage Spezial sucht Antworten

Ein wenig diskutiertes Problem im Zuge der Verkehrswende ist das Recycling von Antriebsbatterien – und das bei einem von Politik und Wissenschaft präferierten Hochlauf der Elektromobilität heute und in den kommenden Jahren. Bei den Erfurter Energiespeichertage Spezial am 14. September werden darauf Antworten gesucht.

Das erste Gespräch der Erfurter Energiespeichertage Spezial startet am 14. September 2021 um 18 Uhr im CongressCenter der Messe Erfurt. Das Recycling von Antriebsbatterien für Elektroautos steht im Mittelpunkt des Abends.

Ist von Elektromobilität die Rede und von damit zusammenhängenden Problemen, geht es meist um Reichweite oder die Verfügbarkeit von Rohstoffen für die marktüblichen Lithium-Ionen-Batterien. Deren Wiederverwertung, etwa in einem zweiten Leben in einer anderen Anwendung, oder aber ihr vollständiges Recycling stehen hingegen noch nicht im Mittelpunkt der Diskussion.

Die Erfurter Energiespeichertage Spezial wollen dies ändern. Denn das Problem ist keines, das sich lange vertagen lässt. Es ist schon heute akut – bei mangelndem Know-how des Recyclings und vor allem bei nicht ausreichenden Kapazitäten. In Erfurt wird Anja Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, in ihrer Eröffnungsrede auf die Potenziale des Batterierecyclings in Mittedeutschland eingehen. Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat dazu bereits vor zwei Jahren eine Studie erstellen lassen, in deren Folge sich viele Akteure vernetzt haben, um für die Wiederverwertung der Traktionsbatterien gewappnet zu sein.

Prof. Dr. Bernd Stelter, Stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Hermsdorf / Dresden, wird in seiner Keynote die Rolle von „Hochleistungskeramik für die Energiespeicherung“ beleuchten. Uwe Wolf, Director Battery Recycling, BASF SE, München, zeigt die „Potenziale des Batterierecyclings und der Ansatz von BASF zu einem geschlossenen Batteriekreislauf“. Lukas Brandl, TSR Recycling, Duisburg, zeigt, wie man Recycling mitdenkt, und geht auf „Konkrete Herausforderungen beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien“ ein.

In der anschließenden Diskussionsrunde wird das Thema von Anja Siegesmund, Prof. Ulrich S. Schubert von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Urs Peuker von der TU Bergakademie Freiberg, Matthias Zentgraf, Präsident CATL Europa, und Lars Kossack, Geschäftsführer Thüringen Recycling GmbH, beleuchtet.

Die gesamte Veranstaltung wird live im Netz gestreamt und anschließend für Interessenten über die Webseite www.erfurter-energiespeicher-tage.de abrufbar sein. Anmeldungen sind hier möglich: https://www.erfurter-energiespeicher-tage.de/fachkongress/tickets/

Hinweis für Journalisten: Pressevertreter können sowohl vor Ort als auch online an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte nutzen Sie dafür den allgemeinen Registrierungslink: https://www.erfurter-energiespeicher-tage.de/fachkongress/tickets/ oder akkreditieren.

Website: www.erfurter-energiespeicher-tage.de

Veranstaltungsort

CongressCenter der Messe Erfurt

Termin Erfurter Energiespeichertage Spezial

14. September 2021, 18 Uhr – Thema Batterierecycling

Weitere Veranstaltungen:

25. November 2021 – Thema Potenziale von Speichern im Wärmemarkt

01. Februar 2022 – Thema Wasserstoff als Speichermedium

Juni 2022 – Erfurter Energiespeichertage, conference & exhibition

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070 m² überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m² Freigelände in der Messe Erfurt statt.