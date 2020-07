Red Dot Award Winner Amazfit ZenBuds mit In-Ear-Design zur Geräuschunterdrückung, beruhigenden Klängen und intelligentem Schlaf-Monitoring startet am 30. Juni Crowdfunding-Aktion

Damit gesundheitsbewusste Nutzer aktiv, gesund und entspannt bleiben, bieten die Amazfit ZenBuds, die smarten Ohrhörer für den Schlaf, eine einfache Möglichkeit, die Schlafqualität zu überwachen, und sie helfen, den Stress nach einem anstrengenden Tag abzubauen

Huami (NYSE: HMI) hat angekündigt, dass es für seine mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Amazfit ZenBuds, den Ohrhörern für den Schlaf mit bequemem In-Ear-Design zur Geräuschunterdrückung, wohltuenden Sounds und Schlaf-Monitoring, auf Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects/amazfit-zen buds?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=Amazfit%20ZenBuds) eine Crowdfunding-Aktion starten wird. Bekannt geworden war das Produkt zuvor auf der CES 2020. Die Amazfit ZenBuds bieten eine Einschlafhilfe und sind gleichzeitig zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich, wodurch sie bei den smarten Wearables einen neuen Standard setzen, wenn es um das Erreichen der Ziele von gesundheitsbewussten Nutzern in puncto Wohlbefinden geht.

Als Anerkennung der innovativen Leistung bei smarten Wearables haben die Amazfit ZenBuds einen Red Dot beim Red Dot Design Award 2020[1] gewonnen. Eine weitere Auszeichnung erhielt das Produkt von der Presse[2] , die es aufgrund des besonderen und innovativen Produktdesigns zu einem der besten kürte. Angesichts der Tatsache, dass sie seit ihrem Debüt in Las Vegas die Latte sehr hoch gelegt haben, haben Amazfit ZenBuds das Zeug, die Branche für smarte Wearables und die Gesundheitsbranche umzukrempeln.

Bilder und Videos zu dem Produkt stehen zum Download bereit unter: https://rb.gy/yxfxr5

Richtig getragen, sorgen sie für einen festen Schlaf – die Amazfit ZenBuds sind ein perfekter Begleiter für den Schlaf und beim Entspannen

Immer mehr Menschen leiden heute unter Schlafproblemen. Die Amazfit ZenBuds, die für Gesundheitsbewusste entwickelt wurden, sind der Partner, der Sie im Büro, im Schlafzimmer und immer dann, wenn Sie etwas “Zeit für sich” und eine Auszeit von der Welt benötigen, runterbringt. Die Amazfit ZenBuds bieten mit ihrem In-Ear-Design zur Geräuschunterdrückung ein völlig neues Hörerlebnis. Sie schmiegen sich dank ihrer ergonomischen Form, die beim Einschlafen hilft, unmerklich im Ohr an, sodass Sie von den Geräuschen in der Umgebung nichts mitbekommen und nachts völlige Ruhe finden oder sich tagsüber entspannen oder konzentrieren können.

Als Hilfe beim Einschlafen und zum Entspannen verfügen die Amazfit ZenBuds über eine Knowles Balanced Armature, die für einen modernen Qualitätsklang sorgt. Die Amazfit ZenBuds können auf ein breites Repertoire an natürlichen, schlaffördernden Klängen zurückgreifen, die ein wohltuendes weißes Rauschen erzeugen, durch das störende Geräusche eliminiert werden können. Von rauschenden Bächen bis zu ruhigen Wäldern – die eingepflegten Klänge leiten den Schlafzyklus ein und bringen Sie sicher und leicht zum Einschlafen.

Nach Einschalten der “Smart”-Wiedergabefunktion[3] kann die Wiedergabe der beruhigenden Klänge automatisch angehalten werden, sobald Sie eingeschlafen sind.

Mit den Amazfit ZenBuds kann auch der Schlaf überwacht werden, wobei Ihre Schlafposition, Ihre Herzfrequenz und die Qualität Ihres Schlafs aufgezeichnet werden. Sie werden jeden Morgen aufwachen und erhalten die Informationen, die Ihnen dabei helfen können, bessere Lebensgewohnheiten zu entwickeln.

Außerdem bieten die Amazfit ZenBuds auch Atemübungen, die Sie nach einem anstrengenden Tag dabei unterstützen, Stress abzubauen und ihren Geist zu entspannen.

Mit gerade einmal 1,78 g [4] sind sie kompakter und angenehmer zu tragen

Die Amazfit ZenBuds sind – mit gerade einmal 1,78 g je Ohrhörer – ultra-leicht, und sie wurden ausgiebig getestet, damit sie sich ohne jedes Gefühl eines Aufquellens sicher einpassen. Beide Ohrstücke sind fest am Außenohr befestigt, wodurch sie nicht abrutschen können, wenn Sie sich bewegen.

Die hautfreundlichen Ohrstöpsel aus Silikon sorgen für eine elastische und dehnbare Beschaffenheit. Daher verursachen die Amazfit ZenBuds während der Nacht keinen Druck und kein unangenehmes Gefühl im Ohr.

Die Ohrstöpsel in vier verschiedenen Größen sorgen dafür, dass die Amazfit ZenBuds in jedes Ohr passen. Man benötigt also kein langes Ausprobieren im Gehörgang und man muss sich auch keine Sorgen darüber machen, ob die Stöpsel zu tief im Ohr stecken oder herausfallen.

Entspannung über den ganzen Tag dank langer Akkulaufzeit

Es gibt eine konstante Nachfrage von Verbrauchern nach einer längeren Akkulaufzeit und die Amazfit ZenBuds versuchen, das zu erfüllen. Ein voll aufgeladenes Paar Amazfit ZenBuds hält 12 Stunden[5], wenn Sie die Dauer der Wiedergabe vorher einstellen.[6] Das heißt, Sie können auswählen, wie lange die ZenBuds aktiv sein sollen – egal ob 30 Minuten, eine Stunde oder fünf Stunden. Mit den entsprechenden Voreinstellungen werden Sie die Amazfit ZenBuds in eine tiefenentspannte Nacht tragen – wie Sie es am liebsten mögen.

Wenn Sie lieber die ganze Nacht beschallt werden möchten, dann können Sie die Einstellung “Unlimited”[7] wählen, für volle 8 Stunden[8] mit schlaffördernden Klängen. Mithilfe des Ladebehälters können Sie die Wiedergabezeit um weitere 56 Stunden ausdehnen, wodurch Sie mit nur einer Aufladung durch 8 Nächte kommen. Das ist die empfohlene Menge für eine gute Nachtruhe. Damit können Sie gut ausgeruht aufwachen und sind bereit für den Tag.

Gemacht für einen neuen, gesünderen Lebenswandel

Bei den Amazfit ZenBuds geht es nicht bloß darum, Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Nachtruhe zu finden – mit einem persönlichen Weck-Ton, der stufenweise lauter wird und niemanden sonst in Ihrer Umgebung stört, werden Sie sanft aufgeweckt.

Wenn Sie störende Geräusche unterdrücken wollen, sind die Amazfit ZenBuds der ideale Partner, um produktiv zu sein. Die ZenBuds unterstützen Sie dabei, Ihre Zeit besser zu organisieren, und dank dem Pomodoro Timer (PT) können Sie sich über Zeitabschnitte von 25 Minuten auf eine Sache konzentrieren. Wenn Sie eine kurze Pause machen, werden Sie auf die richtige Art und Weise wieder aktiv gemacht und durch das Abspielen der richtigen Klänge wieder zurück zu Ihrer Aufgabe gebracht.

Die Amazfit ZenBuds sorgen außerdem dafür, dass Sie keinen Anruf verpassen, auch wenn Sie mitten in Ihrer “Zen-Zone” sind.

Preis und Verfügbarkeit

Die Amazfit ZenBuds werden ab dem 30. Juni auf Indiegogo erhältlich sein: https://rb.gy/jjijnx .

Der Preis im Rahmen der Crowdfunding-Aktion startet bei 69 US-Dollar mit einem Rabatt von 53 Prozent (tagesaktueller Einzelhandelspreis: 149 US-Dollar). Das Einzelpaket ist zwar schon für sich attraktiv, aber Amazfit bietet darüber hinaus eine Angebotskombi mit Schlafmaske, die zusammen mit den Ohrhörern verkauft wird – für eine noch höhere Schlafqualität für die Nutzer.

Spezifikationen

Ohrhörer Gewicht 1.78g*2

Größe 25,3*20,8*21,3 mm

Material des Gesamtkörpers Kunststoff

Material der Stöpsel Silikon

Drahtlosverbindung Bluetooth 5.0 BLE

Verbindungen BLE zum Telefon

Bluetooth-Reichweite 10 m

Sensoren Gyroskop-Sensor

Akku 10 mAh*2

Wiedergabezeit 8 h[9]

Frequenzgang 20 Hz-8 kHz

Ladebehälter Akkuleistung 280 mAh

Ladekapazität der Ohrhörer Für 7-maliges Vollaufladen[10]

Aufladeschnittstelle Type C

LED 3

Sonstiges Verpackungsinhalt 1 Paar Ohrhörer, 1 Ladebehälter4 Paare Silikon-Stöpsel verschiedener Größe (Stöpsel in mittlerer Größe befinden sich auf den Ohrhörern)1 USB-A auf Type-C-Ladekabel1 Benutzerhandbuch

APP Amazfit

Systemanforderungen Android5?iOS10 und höher

Auf Funktionalität getestete von: 0?C?45 ?C Umgebungstemperatur

Gesundheit

Schlaf-Klang ?

Schlaf-Tracker ?

Sonstige Funktionen

Weck-Ton ?

Benachrichtigung für eingehende Anrufe ?

APP zur Anzeige der verbleibenden Akkukapazität der ? Ohrhörer

OTA-Aktualisierung ?

[3] ” Smart”-Wiedergabefunktion – Sobald erkannt wird, dass Sie im Tiefschlaf sind, halten die Hörer automatisch die Wiedergabe an. Das hilft, um Ihren Schlafzyklus so natürlich wie möglich einzuhalten.

[4] Jedes Ohrstück wiegt nur 1,78 g, sofern mit den Ohrstöpseln der mittleren Größe bestückt.

[5] 12 Stunden: Abspielen der Klänge wird nach 3 Stunden angehalten und das Schlaf-Monitoring läuft über die gesamte Nacht.

[6] Wiedergabedauer – Sie wählen aus, wie lange die Wiedergabe läuft – egal ob 30 Minuten, eine Stunde oder fünf Stunden. Mit den entsprechenden Voreinstellungen werden Sie die Amazfit ZenBuds in eine tiefenentspannte Nacht tragen – wie Sie es am liebsten mögen.

[7] ” Unlimited”-Einstellung – Wählen Sie Ihren Klang und lassen sie die Amazfit ZenBuds die ganze Nacht laufen und Sie mit schlaffördernden Klängen beschallen, die so entwickelt sind, dass Sie die ganze Nacht durchschlafen können.

[8] 8 Stunden: Klang-Wiedergabe ohne Unterbrechung mit Schlaf-Monitoring.

[9] 8 Stunden: Klang-Wiedergabe ohne Unterbrechung mit Schlaf-Monitoring.

[10] Von 0 %-100 %. Der Wert “7-maliges Aufladen” ist lediglich geschätzt und unter Laborbedingungen ermittelt worden.

