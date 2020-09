Rednermacher Seminar für Keynote-Speaker in Frankfurt

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Branchenerfahrung kennt Heinrich Kürzeder, den eine Fachzeitschrift als “den Rednermacher” betitelte, den Rednermarkt besser als jeder andere. Er gründete 2010 die Redneragentur 5 Sterne Redner, eine der größten und erfolgreichsten Redneragenturen in Europa. Als Rednermacher vereint er seine mehrjährige Vertriebskenntnis mit den Fähigkeiten seiner Keynote-Speaker und entwickelt Details, die über Bekanntheitsgrad, Honorare und Erfolg entscheiden.

Sein Insiderwissen gibt Heinrich Kürzeder in Workshops für Keynote-Speaker mit vielen praxisnahen Tipps, ernstgemeinten Ratschlägen und Branchen Know-how weiter. So auch am 02. November 2020 in Frankfurt. Weitere Informationen rund um das Seminar zum Thema: Mehr Umsatz und höhere Honorare für Keynote-Speaker und den Rednermacher Heinrich Kürzeder finden Sie hier .

Das Erfolgsseminar des Rednermachers ist eine Mischung, die überzeugt: ” Ich werde soooo oft gefragt, wie ich das mit meiner Speaker-Karriere hinbekommen habe. Meine Antwort: VIEEEL Arbeit – und von Beginn an die richtigen Partner an meiner Seite. Ein GANZ wichtiger Partner war und ist dabei Heinrich Kürzeder – er ist für mich DER Experte in diesem Business, der Dir keinen Schmuh erzählt, keine Dollarzeichen in den Augen hat und die Branche wirklich in- und auswendig kennt”, schreibt die Vortragsrednerin Stefanie Voss in einem Facebook Post.

Am 02. November 2020 wird die Erfolgsgeschichte nun weitergeschrieben: “Der Rednermacher” Heinrich Kürzeder organisiert wieder einen kurzweiligen Tag für Keynote-Speaker und alle, die Redner werden wollen. In diesem Schnupperseminar werden grundlegende Fragen des Rednermarketings beantwortet, Themen sind unter anderem:

o Wie kommt man als Vortragsredner an mehr Umsatz und höhere Honorare

o Wie steigere ich mit einfachen Mitteln meine Bekanntheit?

o Tipps aus 20 Jahren Erfahrung des Rednermachers für den Rednermarkt

o Und viele Bonusvorträge von Branchenexperten, wie zum Beispiel Gerd Kulhavy, Gründer von Speakers Excellence und Michael Rossie, dem Vizepräsidenten der GSA.

Neben einem Vortrag zum Thema: Dramaturgie und Performance verbessern – Zuschauer fesseln von Regisseur und Redner Peter Lüder gibt es weitere Bonusvorträge von Norman Gräter, dem Europameister im öffentlichen reden, Dirk Hildebrand, Redaktionsleiter von Radioexperten und dem vereidigten Marketing-Sachverständiger und Buchautor Nils-Peter Hey.

Gür die Gesundheit der Teilnehmer ist gesorgt, die Veranstaltung wird nach den jeweils gültigen Vorschriften für die Vorbeugung gegen COVID-19. Dazu wurde ein detailliertes Hygienekonzept für den Veranstaltungsort entwickelt und ein Hightech Luftreinigungssystem am Veranstaltungsort eingebaut.