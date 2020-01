REDNET auf der LEARNTEC 2020 – Fokus DigitalPakt: Digitale Schule live erleben

Alle Lösungen rund um den DigitalPakt präsentiert die ?Lernwelt Digitale Schule? auf der LEARNTEC 2020 (Halle 2, Stand H 70 / I 70). Auf Europas größter Fachmesse für digitale Bildung zeigt der IT-Ausstatter REDNET zusammen mit Intel und weiteren Partnern innovative digitale Lehr- und Lerntechnologien und einen Makerspace. Hinzu kommt ein umfassendes Begleitprogramm mit Vorträgen und Workshops. Themen sind neben der Umsetzung des DigitalPakts, die medienpädagogisch sinnvolle Gestaltung von digitalem Unterricht und der Aufbau sicherer Schulnetzwerke.

Im Makerspace innerhalb des REDNET-Gemeinschaftsstandes finden an allen drei Messetagen teilnehmeroffene Praxisworkshops statt. Dort erleben die Besucher das Makerspace-Konzept als Erfahrungszone für kreatives und nachhaltiges Lehren und Lernen mit Sensoren, Robotern und Tablets. Im Makerspace dient eine Kombination aus digitalen Lernwerkzeugen und schülerorientierter Lernmethodik dazu, die Problemlösungsfähigkeit auf kreative Weise zu fördern. Gezeigt werden nicht nur Elemente aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht sondern u.a. auch aus dem Bereich Kunst.

REDNET und die Partner bieten zudem Beratung zur Umsetzung der DigitalPaktes an. Dabei steht die Gestaltung der Infrastruktur an Schulen nach pädagogischen Gesichtspunkten im Vordergrund. Hierzu zählen beispielsweise der Aufbau von Server- und WLAN-Strukturen, pädagogischen Netzwerken, digitalen Tafellösungen sowie der Einsatz von mobilen Tablets und Notebooks, Robotik, digitalen Sensoren und Virtual Reality (VR) im Unterricht.

REDNET unterstützt als ganzheitlicher 360°-Dienstleister Schulen und Träger in allen Aspekten der Digitalisierung, von der IT-Bestandsaufnahme über die schulische Medienkonzepterarbeitung und die kommunale Medienentwicklungsplanung bis hin zu Betrieb und Support. Die REDNET-Planung ermöglicht die nachhaltige Nutzung der Digitaltechnik nach modernen medienpädagogischen Gesichtspunkten. Bei der Umsetzung unterstützt ein auf Schule spezialisiertes Team aus Medienpädagogen, Consultants, Projektmanagern und Technikern. Einfache Bedienung und Wartung sind ebenso wichtige Kriterien, um passgenaue Lösungen für Schulen und Bildungseinrichtungen zu finden.

Das Team von REDNET und der mitausstellenden Partner freut sich auf zahlreiche Besucher am Messestand. Bei Interesse an Gesprächen mit unseren Experten kontaktieren Sie uns gerne im Vorfeld.

Eine Übersicht zum Programm und den austellenden Partnern finden Sie in der angehängten PDF-Datei.

Die REDNET AG ist IT-Ausstatter für Behörden und Bildungseinrichtungen und wurde 2004 in Mainz gegründet. Mittlerweile gehört das Unternehmen zu den renommiertesten Systemhäusern in Deutschland und verfügt über langjährige Erfahrungen als Dienstleister in der Umsetzung medienpädagogischer Digitalkonzepte an Schulen und für Schulträger. Der Kundenstamm umfasst ausschließlich öffentliche Auftraggeber. REDNET hält verschiedene Rahmenverträge mit den Ländern Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sowie verschiedenen deutschen Hochschulen und positioniert sich in weiteren Bundesländern im öffentlichen Bereich.

Weitere Informationen unter www.rednet.ag oder www.schule.rednet.ag und www.hochschule.rednet.ag.