REFERENZBEISPIELE: ERFOLGREICH B2B FACHARTIKEL VERÖFFENTLICHEN

Im B2B-Geschäft sind Fachzeitschriften und Portale nach wie vor eine äußerst wichtige Informationsquelle. Entscheider lesen Fachartikel und Projektberichte und holen sich so das Wissen zu neuen Entwicklungen und Trends. Nach einer Studie des Vereins Deutsche Fachpresse nutzen 96% der Entscheider im B2B-Geschäft Fachmedien zur Information und für Investitionsentscheidungen. Fachartikel veröffentlichen über Produkte und Leistungen ist ein wichtiges Instrument, um die Bekanntheit in der Zielgruppe zu steigern und Leads zu generieren. Das Marketing Büro® ist die professionelle B2B Marketing Agentur und verfügt über hervorragende Kontakte zu Redaktionen unterschiedlichster Fachmedien und erstellt für Sie den technischen Content.Kundenbeispiele: Fachartikel veröffentlichen mit ErfolgUnser Kunde, die Schütz Messtechnik GmbH, hatte jetzt gleich drei Veröffentlichungen in der Ausgabe 01-02 2020 der Zeitschrift GWF Gas und Energie: eine Titelseitenanzeige, ein Fachbericht und eine Onlineveröffentlichung. Erfahren Sie mehr dazu in unserem News-Beitrag unter: https://dasmarketingbuero.de/fachveroeffentlichungen/Auch der Kunde heimatec Präzisionswerkzeuge konnte erfolgreich mehrere Fachartikel veröffentlichen. Im Vorfeld sowie im Nachgang zur Messeteilnahme bei der EMO 2019 wurden verschiedene Artikel publiziert. Einen von uns erstellten Fachbericht hat die Zeitschrift DREHTEIL+DREHMASCHINE in ihrer Ausgabe November/Dezember 2019 als ganzseitigen Beitrag veröffentlicht: https://dasmarketingbuero.de/fachbeitrag/Als Spezialisten für B2B Marketing und professionelle Unternehmenskommunikation unterstützt Das Marketing Büro® seit über 15 Jahren mittelständische Technikunternehmen dabei sich erfolgreich am Markt zu positionieren und redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Als Marketingpraktiker ist es uns besonders wichtig, den erstellten Content für die Veröffentlichung über mehrere Kanäle zu nutzen. Außerdem werden erfolgreiche Fachveröffentlichungen auch für den Verkauf aufbereitet und bereitgestellt.