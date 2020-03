Regelmäßiger Online Stammtisch für Krankenhaus ISB

Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) aus deutschen Krankenhäusern und dem Gesundheitswesen treffen sich regelmäßig beim Online ISB-Stammtisch der Adiccon zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Seit September 2019 wird der online ISB-Stammtisch als ?Web-Meeting? organisiert und bringt Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) sowie funktionsnahe Positionen wie beispielsweise Risikomanager/innen im Krankenhaus zusammen.

Die Idee des Stammtisches ist eine lockere Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Teilnehmer zu relevanten KRITIS Themen austauschen sowie von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer lernen können. Dabei wird beim Stammtisch nicht der Anspruch an die Präsentation einer perfekten Lösung gestellt.

Termine, Themen und Teilnahme

Die Termine und Themen werden innerhalb der Teilnehmer in einem Rhythmus von ca. fünf Wochen online abgestimmt. Aus den Gesprächen mit den ISBs haben sich dabei hauptsächlich folgende Themen herauskristallisiert:

Schutzmaßnahmen zu Cyber-Angriffen wie Emotet

Telematik Infrastruktur

Harmonisierung von Datenschutz und Informationssicherheit

Mitarbeitersensibilisierung

TOMs für Patienten (Mitbringen digitaler Geräte, VIP-Status, Integration ins ISMS)

Sichere Übertragungswege für Dokumentenaustausch und Kommunikation (Cloud)

Ein Erfahrungsaustausch mit anderen ISBs ist an dieser Stelle besonders hilfreich, um diesen Prozess zu verbessern und sich gegenseitig zu unterstützen.

Wenn Sie auch den Erfahrungsaustausch mit Verantwortlichen aus anderen Krankenhäusern suchen, dann melden Sie sich beim Veranstalter Adiccon an. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung weitere Informationen zum nächsten ISB-Stammtisch.

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.