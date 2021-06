ReGen III steigt aus Pachtvertrag in Bowden, Alberta, aus und liefert ein Update zur Standortauswahl



Vancouver, British Columbia, den 16. Juni 2021 – ReGen III Corp. (ReGen III oder das Unternehmen) (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FWB: PN41) hat seinen Pachtvertrag in Bowden, Alberta, gekündigt. Gemäß den Bedingungen der Kündigung sind weder bisher aufgelaufene noch weitere Pachtzahlungen im Rahmen des Pachtvertrags fällig oder zahlbar.

Diese positive Entwicklung ermöglicht es dem Unternehmen, sich unbelastet auf sein primäres Raffinerieprojekt an der US-Golfküste zu konzentrieren und alternative Produktionsstandorte in anderen Teilen Nordamerikas zu erkunden, während gleichzeitig die Branchenpräsenz des Unternehmens weiter ausgebaut wird.

Das Unternehmen teilt zudem mit, dass es im Rahmen seines kontinuierlichen Risikominderungsprozesses in den vergangenen 15 Monaten alternative Raffineriestandorte in Alberta geprüft hat. Das Unternehmen hat im Zuge dessen drei geeignete Standorte in Alberta in die engere Auswahl genommen, die über eine günstige Flächennutzung und eine entsprechende Infrastruktur verfügen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Standorte im Vergleich zum Standort Bowden eine bessere Wirtschaftlichkeit bieten sollten, sobald eine finanzielle Investitionsentscheidung getroffen ist.

An der US-Golfküste setzt ReGen III die technische Prüfung, das Design und die Engineering-Arbeit mit Koch Project Solutions LLC, PCL Industrial Construction Ltd. und Koch Modular Process Systems fort. Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass es ein potenzielles Gelände für eine Wiederaufbereitungsanlage an der US-Golfküste identifiziert und Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer aufgenommen hat. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das nachhaltigere und umweltfreundliche Lösungen mit überzeugender Wirtschaftlichkeit entwickelt hat. ReGen III besitzt ein Portfolio patentierter Technologien, die es Wiederaufbereitungsanlagen für gebrauchtes Motoröl (UMO) ermöglicht, einen höherwertigen Produktmix aus Grundölen herzustellen – einschließlich 55 Prozent Grundöle der Gruppe III – als es mit herkömmlichen Methoden realisierbar ist. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ReGenIII.com.

