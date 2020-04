Region Hannover informiert / Hannover, 06.04.2020 / 15:53 Uhr

Die Region Hannover hat aktuell insgesamt 1165 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon hat die Region Hannover 366 Personen als genesen registriert. Basis für die ermittelte Schätzzahl der Genesenen ist das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legen auch das Land Niedersachsen sowie das RKI an.

Verteilung nach Geschlecht:

Zum gegenwärtigen Stand sind zu rund 52 Prozent Männer betroffen, zu rund 48 Prozent Frauen.

Verteilung nach Alter:

Alter – Anzahl der Fälle

bis 14 Jahre – 37

15 bis 34 Jahre – 305

35 bis 49 Jahre – 283

50 bis 59 Jahre – 247

über 60 Jahre – 266

keine Angabe – 27

Verteilung nach Kommunen:

Kommune – Anzahl registrierter Fälle

Barsinghausen – 23

Burgdorf – 18

Burgwedel – 31

Garbsen – 50

Gehrden – 10

Hemmingen – 28

Isernhagen – 29

Laatzen – 39

Landeshauptstadt Hannover – 639

Langenhagen – 48

Lehrte – 29

Neustadt – 20

Pattensen – 12

Ronnenberg – 26

Seelze – 33

Sehnde – 14

Springe – 21

Uetze – 21

Wedemark – 27

Wennigsen – 13

Wunstorf – 27

keine Angaben – 7

Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover 182 Patientinnen und Patienten behandelt, die nachweislich oder mutmaßlich mit Corona infiziert sind. 48 befinden sich davon auf der Intensivstation.

Aktuell gibt es 14 Corona-Todesfälle in der Region Hannover ? der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 80,9 Jahren.

Alle Informationen rund um das Coronavirus finden Sie fortlaufend aktualisiert auf www.hannover.de/alleszucorona