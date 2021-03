Region reist mit einem blauen Sofa durch die Kommunen

Die Region Hannover begeht 2021 ihr 20-jähriges Bestehen ? und geht jetzt mit einem blauen Sofa und einem neuen Talk-Format auf Tour durch die Städte und Gemeinden in der Region Hannover. Premiere ist am Mittwoch, 10. März, 18 Uhr, in Burgwedel. Im Amtshof nehmen Bürgermeister Axel Düker und Ulf-Birger Franz, Regionsdezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, auf dem blauen Sofa Platz und diskutieren darüber, wie in Burgwedel die Verkehrswende gelingt. Wie sieht es mit dem Radwegebau aus? Was hat der Öffentliche Nahverkehr zu bieten? Diese und andere Fragen stehen auf dem Programm. Das Publikum darf live dabei sein ? allerdings nur online. Die Region Hannover überträgt das Gespräch auf dem Youtube-Kanal www.youtube.com/regionhannover. Fragen können über die Youtube-Kommentarfunktion und per E-Mail an Blaues.Sofa@region-hannover.de gestellt werden.

Der direkte Link zum ?Blauen Sofa unterwegs?: https://www.youtube.com/watch?v=_MmP71R2SYo&feature=youtu.be