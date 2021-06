Region reist mit einem blauen Sofa durch die Kommunen

Die Region Hannover begeht 2021 ihr 20-jähriges Bestehen ? und geht jetzt mit einem blauen Sofa und einem neuen Talk-Format auf Tour durch die Städte und Gemeinden in der Region. Zehnter Stopp ist am Donnerstag, 24. Juni, ab 18 Uhr im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses. Regionspräsident Hauke Jagau und Bürgermeister Cord Mittendorf haben unter anderem den geplanten Neubau am Klinikum Robert Koch in Gehrden auf die Tagesordnung gesetzt. Welche Hoffnungen oder Befürchtungen zu dem Bauprojekt gibt es unter den Einwohnerinnen und Einwohnern? Und welche Zukunft hat der KRH-Standort Gehrden eigentlich ohne einen Neubau? Darüber und über die Zukunftsperspektiven der Stadt sprechen Jagau und Mittendorf auf dem blauen Sofa.

Das Publikum ist online dabei und darf gerne Fragen stellen und mitdiskutieren, am besten per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de.? Zum Stream geht es auf www.youtube.com/regionhannover. Wer nicht live dabei sein kann, findet den Talk auch später noch unter dieser Adresse.

Der direkte Link zum ?Blauen Sofa unterwegs? am Donnerstag, 24. Juni 2021: https://youtu.be/KlfWUuZwkyw