Regional kaufen ist in wie nie zuvor

In der Zeit des Lockdown im Frühling 2020 mussten viele Menschen erleben, wie die Versorgung mit Gütern aus aller Welt eingeschränkt wurde, in manchen Bereichen gar zum Erliegen kann. Auch in den nachfolgenden Monaten kämpften Erzeuger und Lieferanten darum, nach und nach wieder fristgerecht liefern zu können. Ganze Wirtschaftszweige sind beeinträchtigt und der Ruf, wieder verstärkt auf Produkte zurück zu greifen, die im eigenen Land erzeugt werden, wurde laut. Viele heimische Betriebe erlebten daraufhin einen Boom – den Menschen wird nach und nach bewusst, dass es nicht nur in Krisenzeiten gilt, die eigene Wirtschaft zu unterstützen.

Bei Global Print, der Online Druckerei aus Österreich, weiß man um die Wichtigkeit, nicht alle Wirtschaftsbereich in die weite Ferne auszulagern. Denn wenn die Frachtwege still stehen, geht aus der Ferne gar nichts mehr. Bei Global Print setzt man darauf, nicht auszulagern, sondern die Produktion im eigenen Land zu lassen. Gedruckt wird in der eigenen Druckerei im österreichischen Linz, selbstverständlich findet hier auch die Datenkontrolle statt.

