Reichweite stärken, Sichtbarkeit erhöhen.

Das Unternehmen Markus Haas – Vermietung von Einsatz- und Sonderfahrzeugen, Marktführer im Bereich der Vermietung von Sonderfahrzeugen, insbesondere von Intensivmobilen, setzt bereits seit 2010 auf die Leistungen von Gerlach Media. Die Firma profitierte in den vergangenen Jahren von der Erfahrung und dem Know How in den folgenden Bereichen: Web, Design, Suchmaschinenoptimierung.

Seit dem 01.09.2020 haben Markus Haas und Stefan Gerlach die Zusammenarbeit deutlich ausgebaut, so dass Gerlach Media ab sofort und in Zukunft das gesamten Online-Marketing für das Unternehmen übernimmt. Allen voran setzen sie gemeinsam auf social Media und weiterhin auf die Optimierung der Platzierung bei Google um noch mehr Reichweite zu erlangen und so die Sichtbarkeit zu stärken.

Getreu dem Motto “Profis arbeiten mit Profis” von Inhaber Markus Haas, ist es kein Zufall, dass das Unternehmen auf die Dienste von Stefan Gerlach und seiner Agentur setzt. Markus Haas dazu:

?Gerlach Media betreut uns im Bereich Online Marketing seit 2010 und ist für uns ein sehr wichtiger Partner geworden. Aufgrund der engen und guten Zusammenarbeit haben wir uns gemeinsam entschlossen, die Zusammenarbeit auszuweiten.?Ich freue mich sehr auf den engen Austausch mit Herrn Gerlach und natürlich auch auf die Resultate, die wir schon in den ersten Tagen erahnen können.?

Stefan Gerlach ergänzt: “Ich freue mich sehr über das seit Jahren entgegengebrachte Vertrauen und bin sicher, dass wir mit der neuen Strategie die Sichtbarkeit deutlich erhöhen und damit noch mehr Menschen den tollen Service von Markus Haas zugänglich machen können.”

Mein Name ist Stefan Gerlach. Seit mittlerweile 15 Jahren helfe ich, mit Gerlach Media, Unternehmen dabei bei Google besser gefunden zu werden.

Unternehmen profitieren dabei vor allem von meinem Wissen aus 20 Jahren in den Bereichen SEO, Webentwicklung, Digitalisierung und Design.

Unter dem Namen Gerlach möchte ich dieses Wissen nun an Unternehmer und Unternehmen weitergeben.