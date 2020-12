Reico erhält Mittelstandspreis ?Bayerns Best 50?

Die Reico & Partner Vertriebs GmbH (Reico) ist als eines der wachstumsstärksten Unternehmen Bayerns vom Wirtschaftsministerium des Freistaats mit dem Mittelstandspreis ?Bayerns Best 50? ausgezeichnet worden. Das in Oberostendorf ansässige Unternehmen konnte sich im Wettbewerb Dank seines besonders dynamischen Wachstums durchsetzen.

Zum ersten Mal wurde aus den Reihen der Bayerns Best 50 auch die ?Bayerische Unternehmerin des Jahres? ausgezeichnet. Diesen neuen Sonderpreis vergab die Jury an die Reico Geschäftsführerinnen Manuela Kunz und Petra Reiber.

?Wir freuen uns sehr, diesen renommierten Mittelstandspreis entgegen nehmen zu dürfen. Es ist eine große Ehre und auch ein Ansporn für uns, die ersten Preisträgerinnen des neu ausgelobten Sonderpreises ?Bayerische Unternehmerin des Jahres? zu sein?, freuen sich die Reico Geschäftsführerinnen Manuela Kunz und Petra Reiber.

?Unser Dank gebührt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern sowie unseren Kundinnen und Kunden. Ihrem Einsatz, Engagement und ihrer Kundentreue ist es zu verdanken, dass wir diesen Preis erhalten?, ergänzt Konrad Reiber, Reico Unternehmensgründer und Geschäftsführer.

Die Reico & Partner Vertriebs GmbH (Reico) ist ein europaweit agierendes Familienunternehmen aus dem Allgäu, das sich auf den Direktvertrieb von artgerechter Tiernahrung, Nahrungsergänzungsmitteln und Pflegeprodukten spezialisiert hat.

Gegründet wurde das Unternehmen 1992 vom Tierheilpraktiker Konrad Reiber, seit 2014 führt er die Geschäfte gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Manuela Kunz und Petra Reiber.

Heute ist Reico Marktführer im Bereich Tiernahrung im Direktvertrieb. Der Umsatz des Unternehmens hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Mehr als 6000 Reico Vertriebspartnerinnen und -partner sind europaweit tätig. In der 6000 Quadratmeter großen Unternehmenszentrale in Oberostendorf sind über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Das Ziel der Reico & Partner Vertriebs GmbH ist es, Boden, Pflanze, Tier und Mensch mit dem Reico Vital-System in ihr mineralisches Gleichgewicht zu bringen und damit den bestmöglichen Zustand für das Leben herzustellen. Das Alleinstellungsmerkmal ist die einzigartige Algenmischung, die den Körper in sein mineralisches Gleichgewicht bringt.

Das Unternehmen legt Wert auf Nachhaltigkeit, hat sich mit Plant-for-the-Planet klimaneutral gestellt und unterstützt ein lokales Bienenprojekt.

http://www.reico-vital.com

Reico Unternehmensfilm: https://www.reico-vital.com/de/unternehmen/unternehmensfilm1