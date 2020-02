Relaunch des Webauftritts der n-komm schafft Mehrwert für den Kunden

Die n-komm unterzieht seiner Website einen allumfänglichen Relaunch. Der neue Webauftritt des Karlsruher Systemhauses kann mit überarbeiteten Inhalten, einer klaren Struktur und einem übersichtlichen Layout überzeugen. Dabei präsentiert die n-komm ihre kundenspezifisch maßgeschneiderten Lösungen aus ihrem Kompetenzbereich: Rechtskonformes und effektives Arbeiten für die öffentliche Verwaltung, Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management, sowie vernetzte Kommunikation für mittelständische Unternehmen. Neu integriert wurden moderne Cloud Interfaces wie die Microsoft Azure Cloud. Der überarbeitete Webauftritt soll dabei die n-komm noch näher an den Kunden bringen und die Markenbekanntheit erhöhen.

Mit einer benutzerfreundlichen Navigation auf der intuitiv aufgebauten Oberfläche gelangen Besucher der Homepage schnell zum Ziel. Dabei konzentriert sich die Hauptnavigation auf das, was die n-komm anbietet und ausmacht: Lösungen und Services für die IT Umgebung der Kunden und das Unternehmen selbst. Die aufgeräumte Gestaltung der Seiten erhöht die Nutzerfreundlichkeit ebenso wie das gelungene Webdesign, das für eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten ausgelegt ist. Im Rahmen dessen, taucht der Besucher in neue graphische Welten, die den Interessierten, den Kunden oder den Bewerbern einen authentischen Einblick in die Unternehmensumgebung der n-komm geben und sie als attraktiven Arbeitgeber positionieren.

Zielgruppenspezifische Services und direkte Kontaktinformationen schaffen einen großen Mehrwert für den Kunden. Das in die Website integrierte Blogging-Portal bietet aktuelle und interessante Facts zu den Kompetenzbereichen der n-komm und legt damit die Grundlage für eine nachhaltige Kundenbindung.

?Wir wollen dem Interessenten und Kunden mit unserer neuen Website ein Erlebnis bieten und ihm die Kompetenzwelt der n-komm direkt vermitteln. Mit dem modernen Design lenkt sie die Aufmerksamkeit des Besuchers auf das was die n-komm ausmacht. ?, so n-komm Geschäftsführer Alexander Kühn über den neuen Auftritt. ?Ich lade alle Interessierten dazu ein, die Website bei einer Entdeckungsreise kennenzulernen.?

Wir sind ein mittelständiges IT Unternehmen, dass sich seit unserer Gründung vor 20 Jahren auf die Betreuung von öffentlichen Verwaltungen und mittelständigen Unternehmen mit bis zu 1.000 Arbeitsplätzen konzentriert. Hier liegt unsere Leidenschaft und Kompetenz.

Um die Anforderungen unserer Kunden in den Bereichen Softwareentwicklung und -bereitstellung sowie IT-Betreuung zu erfüllen, beschäftigen wir über zwei Dutzend Consultants, IT-Spezialisten und Softwareentwickler.

Unser stetiges Wachstum haben wir im Jahr 2018 verstärkt und die Wilsch IT-Services Gmbh aus Grünwald gekauft. Die Wilsch IT-Services setzt Ihren Fokus auf Hardwarewartung & Monitoring.