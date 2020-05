Relaunch und Redesign von Website und Logo bei ADTANCE

ADTANCE hat seine Website und seinem Logo einem umfangreichen Relaunch unterzogen. Der Auftritt von ADTANCE nach Außen und im Internet erscheint nun in neuem, modernem Design.

Da das Softwaremodul-Portfolio von ADTANCE in den letzten Jahren immer umfassender wurde und sich stets vergrößert, war es nun an der Zeit das ADTANCE-Logo einem Redesign zu unterziehen. Dazu wurde das sehr auftragende Element der Andeutung einer Datenbrille im ersten A-Buchstaben und dem T des Logos entfernt. Das Grundlegende Schriftdesign der restlichen Buchstaben wurde beibehalten und auf alle Buchstaben im Logo der Marke ADTANCE übertragen. Das Anfangs-A erstrahlt nun in einem modernen frischen Petrol-Ton und wird von einem angedeuteten Quadrat desselben Farbtons umrahmt. Das petrolfarbige A wird in Kürze ebenfalls das neue Icon für die ADTANCE Smart App.

Im gleichen Zuge implementiert ADTANCE eine neue, moderne Unternehmenswebsite. Auf dieser wurde die Struktur der Inhalte überarbeitet, für mehr Übersichtlichkeit und ein besseres Nutzererlebnis. Interessenten finden nun schneller Informationen über den Tätigkeitsbereich, das Leistungsspektrum, die einzelnen Modullösungen sowie die umfassende Gesamtlösung ADTANCE Smart Service und die Service-Angebote? des Unternehmens. Die neue Website bietet eine geführte, einfache Nutzeroberfläche mit direkter Verlinkung zum ADTANCE Portal.

Mit dem neuen Design zeigt ADTANCE, dass das Unternehmen stets mit der Zeit geht bzw. mit Weitblick über diese hinaus. Eine einfache, klare Handhabung für Interessenten liegt dem Unternehmen am Herzen. Dies gilt nicht nur für den Online-Auftritt des Unternehmens, sondern insbesondere für die Entwicklung durchdachter Softwarelösungen im umfassenden Modulportfolio von ADTANCE. Durch den neuen Online Auftritt verwirklicht ADTANCE eine noch umfassendere Kundenorientierung.

Die neue Website wurde zusammen mit Buschfeuer Design- & Werbeagentur realisiert. Hierbei wurde auf die Verwendung modernster Webstandards wertgelegt. Neben der Verkörperung der technischen Versiertheit des Unternehmens ADTANCE in Erscheinungsbild und Text stand auch die Funktionstüchtigkeit des Websitedesigns auf jeglichen Endgeräten wie Datenbrillen, Smartphones, Tablets und dem Desktop-PC im Vordergrund. So wird Interessenten die einwandfreie Benutzerfreundlichkeit von überall garantiert.

Adtance ist ein schnell wachsendes, globales Software- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf die Digitalisierung und Optimierung von After-Sales-Services spezialisiert hat.

Adtance bietet eine Vielzahl von Lösungen an, wie z.B. Adtance Support, eine führende Fernwartungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, weltweit einen optimierten Service mit Datenbrillen und mobilen Endgeräten anzubieten. Weitere Lösungen sind zum einen Adtance Workflow, die innovative Lösung zur Abbildung von Arbeitsprozessen und Checklisten mit Hilfe von Wearables, Smartphones und Tablets oder auch die Adtance Smart Service Platform, die es Managern ermöglicht, alle Werkzeuge für den After-Sales-Service, die Sie benötigen, auf einer einzigen Plattform zu finden und zu nutzen, von der Ressourcenplanung über das Maschinenmanagement bis hin zu Lösungen für die vorbeugende Instandhaltung. Darüber hinaus bietet Adtance auch individuelle Entwicklungen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette an.

Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen. Die Lösungen werden von kleinen lokalen Sondermaschinenherstellern, aber auch von internationalen Automobilherstellern eingesetzt, so dass die Lösungen optimiert und bedarfsgerecht installiert werde