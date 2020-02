Relay Medical meldet vorläufige Patentanmeldung für POCT-CO-Oxymetrie-Technologie und lanciert HemoPalm-Website auf Mandarin



27. Februar 2020. Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, freut sich, die Anmeldung eines vorläufigen Patents mit dem Titel Precision Optical Chambers Device, System, and Method of Manufacturing Same für sein CO-Oxymetrie-Messgerät für patientennahe Labordiagnostik (Point-of-Care Testing/POCT), das HemoPalm-CX-System, bekannt zu geben.

Die wesentlichen Ansprüche des Patents beziehen sich auf die Einweg-Blutprobenküvette, die für eine Verwendung mit dem HemoPalm-CX-System entwickelt wurde. Das Patent beschreibt ein genaues und kostengünstiges Verfahren für die Herstellung eines optischen Resonators zur Durchführung akkurater spektralphotometrischer Messungen an Proben von menschlichem Vollblut. Das Design umgeht das Problem der Herstellung konsistenter optischer Kammern mit sehr kurzer Weglänge im Rahmen einer kostengünstigen Einweg-Diagnosekartusche und/oder -Küvette. Die Kartusche ist für eine Herstellung in hohen Stückzahlen sowie die Benutzerfreundlichkeit in POCT-Umgebungen ausgelegt. Das Design ermöglicht eine direkte Kopplung an gängige Probenspritzen und beinhaltet einen Röhreneinsatz, um eine repräsentative Probenahme zu gewährleisten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50170/RELA PR – HP Patent Feb 27-20 FINAL v.3_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1. HemoPalm-CX-Einweg-Blutprobenküvette

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50170/RELA PR – HP Patent Feb 27-20 FINAL v.3_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2. HemoPalm-CX-Einweg-Küvette und Spritze

Das tragbare HemoPalm-CX-POCT-CO-Oxymetrie-System von Relay ergänzt viele Blutgasanalysegeräte direkt am Krankenbett oder in patientennahen Umgebungen, die keine CO-Oxymetrie-Messfunktionen bieten. CO-Oxymetrie-Messungen sind in Intensivpflegebereichen wie der Intensivstation, der kardiologischen Intensivstation, der Intensivstation für Neugeborene, der Notaufnahme und dem medizinischen Notdienst von entscheidender Bedeutung. Neben der Bereitstellung von Hämoglobinfraktionen, die für ein vollständiges Verständnis der Sauerstoffsättigung eines Patienten entscheidend sind, kann eine genaue Messung des Gesamthämoglobinwerts (und des berechneten Hämatokrits) Entscheidungen über Bluttransfusionen unterstützen, insbesondere in Fällen, in denen POCT-Blutgasanalysegeräte nur unzuverlässige konduktometrische Hämatokritmessungen liefern.

Großereignisse im Gesundheitswesen, wie der jüngste Coronavirus-Ausbruch, belegen den Bedarf an neuen Lösungen zur Bekämpfung und Eindämmung von Krankheiten weltweit. POCT-Plattformen, wie HemoPalm, liefern Gesundheitspersonal sofort entscheidende Daten und unterstützen sie dabei, eine angemessene Behandlung und Versorgung in Krankhäusern und ländlichen Kliniken zu bestimmen.

China bietet einen großen wachstumsstarken Markt, eine alternde Bevölkerung, ein in der Entwicklung befindliches Gesundheitswesen und die Fähigkeit, neue Gesundheitstechnologien schnell zu übernehmen. Relay Medical plant, in China weiterhin aktiv Möglichkeiten für eine gemeinsame Entwicklung von medizinischen Geräten zu sondieren, die direkt auf den chinesischen Gesundheitsmarkt zugeschnitten sind. Zur Förderung dieser Entwicklungsaktivitäten in China hat Relay Medical eine HemoPalm-Website auf Mandarin lanciert (https://www.hemopalm.com/mandarin). Den Inhalt in englischer Sprache finden Sie auf der Website von Relay Medical unter www.relaymedical.com/hemopalm-corp.

Anfang Januar gab Relay Medical bekannt, dass das Patent mit der Nummer 201580025752.6 (Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing) in China erteilt wurde.

VIDEO: Demonstration des HemoPalm-Proof of Principle-Prototyps

https://youtu.be/TFxwuP8NkLA

