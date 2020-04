Remote Work und kollaboratives Arbeiten: Canto launcht neue Integration für Microsoft Office

– Canto erweitert SaaS-Lösung um Microsoft Office-Integration

– Add-On erlaubt das Durchsuchen der Canto-Medienbibliothek und das Einfügen von

Bildern direkt in Microsoft Word und Microsoft PowerPoint

– Erhöhte Brand Safety und Marken-Konformität durch kuratierte Alben mit bis zu 1.000

Dateien

Berlin, 02.04.2020 – Canto, einer der weltweit führenden Anbieter von Digital-Asset-Management- Software (DAM), erweitert seine Cloud-Lösung um eine Microsoft Office-Integration. Seit dem 20. März 2020 können Kunden des SaaS-Anbieters Bilder und Videos in Microsoft Word-Dokumente und Microsoft Power Point-Präsentationen aus Alben einfügen. Die Integration unterstützt Microsoft Office für PC, Mac und Office 365.

*Gesteigerter Komfort und Fokus auf Inhalte*

Viele Marketingabteilungen stellen Mitarbeitern freigegebene Materialien zur Verfügung. Doch die Arbeit mit solchen Masterdokumenten und -präsentationen sind häufig unbeliebt und ineffizient, da sie Bildmaterial für jeglichen denkbaren Zweck zur Verfügung halten müssen. “Mitarbeiter sollten keine Zeit mit langen Ladezeiten und unhandlichen Dokumenten verschwenden. Der Ansatz von Canto liegt darin, mehr Komfort und Qualität in einfache Arbeitsprozesse zu bringen”, sagt Amelie Timm, Director Marketing bei Canto. “Die neue Anbindung zu Word und PowerPoint ermöglicht es Mitarbeitern, die kuratierten Medienbibliotheken nach passenden Inhalten zu durchsuchen ohne die Programme zu verlassen. Die Schlagwortsuche in Canto macht es dann leicht, benötigte Materialien ohne großen Suchaufwand zu finden und einzubinden. So ist es möglich, sich auf Kernkompetenzen und wirkliche Inhalte zu konzentrieren.”

*Digitalisierung für kollaboratives Arbeiten*

In Zeiten der Digitalisierung ist kollaboratives, ortsunabhängiges Arbeiten in Unternehmen zur Pflicht geworden. Canto trägt mit der neuen Integration dazu bei, dass Mitarbeiter ohne lokale Beschränkung markenkonforme, professionelle Präsentationen und Dokumente erstellen können. Sie werden in die Lage versetzt, jederzeit Zugriff auf aktuellste Inhalte wie Videos und Bilddateien zu haben.

*Brand Safety und einheitliches Markenbild im Fokus*

Durch das Rollenmanagement innerhalb von Canto ist es möglich, Mitarbeitern individuellen Zugriff nur auf für sie relevante Dateien zu gewähren, die stets aktuell gehalten sind. “Für Unternehmen ist es heute wichtiger denn je, über alle Kanäle hinweg ein einheitliches Markenbild sicherzustellen. Veraltete Grafiken, Logos oder Produktvideos stellen hier eine Gefahr für die Marke dar”, spricht Amelie Timm über den Mehrwert der Integration. “Mit kuratierten Alben und Style Guides können Marketingabteilungen die Marken-Konformität über alle Kanäle und Abteilungen hinweg sicherstellen.”

Die neue Integration für Canto steht von nun an für Kunden zur Verfügung.