Rentenpräsidentin: Trotz Corona-Krise Renten-Auszahlung gesichert

Trotz der Corona-Krise erwartet die Rentenversicherung vorerst keine finanziellen Nachteile für die Rentner in Deutschland durch einen Einbruch der Beitragseinnahmen. “Im Moment erwarte ich, dass das Minus überschaubar ist”, sagte Rentenpräsidentin Gundula Roßbach im Interview mit dem “Tagesspiegel” (Montagausgabe). Die Bundesagentur für Arbeit zahle ja weiter Beiträge an die Rentenversicherung, selbst wenn Menschen in Kurzarbeit seien oder arbeitslos würden. Eine genaue Einschätzung dazu sei zurzeit aber “sehr schwierig”.

Mit einer Nachhaltigkeits-Rücklage von rund 40 Milliarden Euro gehe die Rentenversicherung “finanziell gut ausgestattet in die Krise”, sagte Roßbach: “Die Auszahlung der Renten ist gesichert.” Die Rentenpräsidentin versicherte, dass die Renten im Sommer 2021 auf keinen Fall gekürzt würden. Dies sei gesetzlich festgelegt. “Minusrunden kann es also nicht geben.”

https://www.tagesspiegel.de/politik/rentenversicherung-in-der-corona-krise-ausza hlung-der-renten-ist-gesichert/25716186.html

Rückfragen bitte an: Der Tagesspiegel, Tel. 30/290 21 14908

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4564908

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell