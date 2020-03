Reparatur von alten Windows MDE Geräten und Barcodescannern

Mobile Geräte wie MDE Geräte, Smartphones und Ruggedized Tablets sind wichtige Werkzeuge, wenn es darum geht die täglichen Abläufe im Betrieb effizient und schlank zu gestalten. Als praktische Begleiter passen sie nahezu in jede Hosen- und Jackentasche und erleichtern vielen Mitarbeitern tagtäglich die schwere Arbeit, indem dank Barcodescanning und Dokumentenerfassung wichtige Auftragsdaten im Handumdrehen erfasst und bearbeitet werden können. Dies schafft nicht nur mehr Zeit für weitere wichtige Aufgaben, sondern bietet auch für das Controlling die perfekte Datengrundlage zur Prozesssteuerung sowie Prozessoptimierung. Eine gute Mobility Strategie für Support und Wartung der Geräte ist daher enorm wichtig, wenn Unternehmen auch in Zukunft von den vielen Vorteilen der mobilen Datenerfassung profitieren wollen. Nur umfangreiche Instandhaltungen sind ein Garant für einen reibungslosen Einsatz der Geräte in Unternehmen und sorgen für eine besondere Langlebigkeit Ihres Investitionsguts.

Reparatur und Wartung von Barcodescansystemen

Es kann immer wieder passieren, dass Geräte runterfallen und dadurch beschädigt werden oder durch den langjährigen Gebrauch an Leistung verlieren. In beiden Fällen ist es für das Unternehmen immer ärgerlich, da wichtige Ressourcen nur noch begrenzt einsetzbar sind und dadurch die Effizienz negativ beeinflusst wird. Regelmäßige Wartungen und Reparaturen von MDE Geräten sind daher besonders wichtig. Deswegen ist es sinnvoll Wartungsverträge mit dem Hardwareanbieter abzuschließen, damit bei Störungen direkt ein Ansprechpartner zur Seite steht und helfen kann. Aus diesem Grund bietet COSYS allen Kunden Wartungsverträge als auch einen Reparaturservice an. Sollte das Barcodesystem nicht reibungslos laufen kümmert sich unser erfahrenes COSYS Technikerteam darum es wieder zum Laufen zu bringen. Auch einzelne Hardware Reparaturen sind mit COSYS Reparaturservice möglich. Dank Ersatzteillager lassen sich beschädigte Displays, Tastaturen und Scan Engines im Hand umdrehen austauschen. COSYS Reparaturservice deckt die Reparatur von nahezu allen MDE Geräten, Handscannern und Etikettendruckern ab ? vollkommen egal ob es sich um moderne Geräte oder ältere AIDC Hardware handelt. Durch ein MDE Ersatzteillager ist uns vor allem auch die Instandsetzung alter MDE Geräte möglich. So lassen sich selbst klassische Windows MDE Geräte, wie den Datalogic New Memor, Datalogic Memor X3, Psion Omnii XT15 oder Motorola MC9190 noch von COSYS reparieren und wieder auf Vordermann bringen.

Und so funktioniert es:

Sie laden sich den Servicebegleitschein von unserer Webseite herunter und füllen ihn aus

Sie schicken das zu reparierende Gerät inklusive Servicebegleitschein zu COSYS

Unsere Techniker machen eine kostenlose Fehleranalyse und erstellen Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoranschlag; sollte der Kostenvoranschlag nicht Ihre Erwartungen treffen senden wir Ihr Gerät kostenfrei zurück.

Akzeptieren Sie den Kostenvoranschlag wird unser erfahrenes Technikerteam Ihre Geräte kostengünstig und gründlich reparieren, damit die Geräte wieder wie Neu sind

Sie erhalten die reparierten Geräte kostenfrei zurückgesendet

Im Rahmen des COSYS Reparaturservices bieten wir an:

Professionelle Reparatur und Wartung

Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterial

Technischer Support, Software Support

Herstellerspezifische Gerätetreiber und Software

Kundenindividuelle Service- und Supportverträge

Inzahlungnahme Ihrer Altgeräte für moderne Neugeräte

Mobile Geräte Verwaltung (Mobile Device Management)

Verkauf von generalüberholten MDE Geräten und Ankauf alter AIDC Hardware

Neben der Reparatur von MDE Geräten umfasst COSYS Reparaturservice auch den Verkauf von generalüberholten MDE Geräten. Zahlreiche klassische Windows MDE Geräte, wie den Datalogic Memor, Motorola MC3090, Datalogic Skorpio X3, Datalogic Falcon X3 und viele mehr können zu fairen Konditionen erworben werden. Alle Geräte werden von unseren Technikern gründlich untersucht und vollständig generalüberholt, so dass jedes Gerät wieder wie neu ist. Dadurch laufen die MDE Geräte wie am ersten Tag mit der gewohnten Performance und können selbst für besonders aufwändige Aufgaben verwendet werden.

Darüber hinaus kauft COSYS auch alte und defekte Barcodescanner und MDE Geräte ab und nimmt sie als Anzahlung für beispielsweise den Kauf neuer AIDC Hardware. So wird bei der Neuanschaffung gespart und spart Aufwände bei der Entsorgung.

