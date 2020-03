Reparatur von LXE MX7MDE Geräten

Viele Unternehmen aus dem Handel- und Transportsektor setzen nach wie vor auf den äußerst zuverlässigen und praktischen LXE MX7, um wichtige Lagerprozesse und Auslieferungsprozesse durch Barcodescanning zu dokumentieren. Damals angeschafft leistet bis heute noch das LXE MX7 hervorragende Arbeit in den meisten Unternehmensbereichen und das, obwohl die Leistung im Vergleich zu modernen Android basierten MDE Geräten deutlich das Nachsehen hat. Dennoch erweist sich der LXE MX7 als einen langjährigen und zuverlässigen Begleiter, an den sich Ihre Mitarbeiter längst gewohnt haben. Umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn das Gerät nach all den Jahren beschädigt wird oder starke defekte an Display, Scan Engine oder Tastatur aufweist. Der Kauf eines neuen modernen MDE Geräts käme in Frage, ist aber mit hohen Anschaffungskosten, IT Aufwendungen und langen Einarbeitungszeiten Ihrer Mitarbeiter verbunden. Solange das Gerät noch läuft ist auch eine Neuanschaffung eher ein Risiko als eine Chance, denn durch eine Reparatur und Instandhaltung des Geräts kann viel Aufwand für den Unternehmer vermieden werden. Oftmals reicht eine kleine und kostengünstige Reparatur oder Wartung des LXE MX7 aus, damit die Performance wieder an Top Leistungen anknüpft und das Gerät wieder ?wie neu? in Betrieb genommen werden kann.

Da Reparaturen kostengünstiger sind als ein Neukauf und Ihre reparierten Geräte auch Gerätekonfigurationen beibehalten stellt eine Reparatur des LXE MX7 die bessere Alternative dar.

Für diese Fälle bietet COSYS den Reparaturservice für MDE Geräte, Barcodescanner, Etikettendrucker und Komplettsysteme an.

Kostengünstige Reparatur von MDE Geräten, Barcodescannern und Co.

COSYS hilft vorhandene Systeme instand zu halten und defekte oder beschädigte Geräte zu reparieren und zu warten. Durch unser erfahrenes Techniker Team können wir Ihnen einen umfangreichen professionellen Service und Support anbieten, vom einfachen Austauschen / Reparatur einzelner Komponenten bis hin zur Inbetriebnahme und Konfiguration des Systems. Gerne bieten wir Ihnen auch Wartungsverträge an, damit Sie Ihre bestehenden Geräte auch langfristig einsetzen können und nicht auf einen Umstieg zu neueren Geräten angewiesen sind. Unseren Reparaturservice runden wir durch enge Partnerschaften zu den führenden Auto ID Herstellern (Zebra, TSC, Valentin, Datalogic, Honeywell, PSION, Motorola, COGNEX) ab. Dank eigenem Ersatzteillager mit mehreren tausenden Ersatzteilen können wir kürzere Reparaturdurchlaufzeiten zu einem kostengünstigen Preis anbieten.

Ihre Vorteile durch die MDE Reparatur bei COSYS:

Kostengünstig: Die Reparatur von Geräten entpuppt sich immer als günstiger als eine Neuanschaffung eines vergleichbaren Geräts.

Flexibel: Der Reparaturservice beinhaltet alle Hersteller und Gerätetypen

Schnell: Reparaturen und Wartungen sind dank Ersatzteilleger im Handumdrehen erledigt

Kompetenz: Erstklassiger Service und Support durch unser erfahrenes Techniker Team

Langfristige Instandhaltung der Systeme durch Wartungsverträge

Geräte und Systeme laufen nach der Reparatur wie neu

COSYS: Ein Ansprechpartner für das Komplettsystem

Schicken Sie noch heute Ihre MDE-Geräte ein und füllen Sie den Servicebegleitschein aus. Unsere Reparaturabteilung erstellt Ihnen einen Kostenvoranschlag und repariert die Geräte nach Freigabe, damit Sie bestehende MDE-Systeme weiter nutzen können.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.