Reply ? Digital Experience-Unternehmen führen erneut das BVDW Internetagentur-Ranking an

Die Reply ? Digital Experience-Agentur- und Unternehmensgruppe bleibt zum zweiten Mal in Folge die Nummer 1 im Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und ist damit erneut umsatzstärkste Digitalunternehmensgruppe Deutschlands. Mit einem Umsatzwachstum von 27 Prozent erwirtschaftete Reply ? Digital Experience 2019 einen Honorarumsatz in Höhe von 138,527 Millionen Euro. Auch die Zahl der Mitarbeiter stieg erneut an ? von 734 Mitarbeiter in 2018 auf nun 958 Personen in 2019.

?Unser erneut starkes Wachstum ist nicht nur im Hinblick auf unsere hervorragende Ranking-Platzierung sehr erfreulich. Es zeigt vor allem auch, dass wir mit unserer Strategie, die Schnelligkeit und Flexibilität kleiner Einheiten mit der Stärke einer großen Unternehmensgruppe zu verbinden, das Bedürfnis unserer Kunden passgenau treffen. Unser Ziel ist es, Reply ? Digital Experience in Deutschland und auch Europa zum wichtigsten Player in Bezug auf die Themen Customer und Brand Experience sowie digitale Innovation zu machen?, so Thomas Hartmann, Vorstand der Reply AG.

Die Reply ? Digital Experience-Gruppe besteht in Deutschland aus Agenturen und Unternehmen, die auf verschiedene Bereiche der digitalen Transformation spezialisiert sind, um ihren Kunden ein umfassendes Portfolio zur Entwicklung von digitalen Produkten, Marketingstrategien, Plattformen oder Transformationsprojekten zu bieten. Die Mission ?Shaping the Future of Customer and Brand Experience? verbindet dabei Human-Centered Design mit technologischer Innovation.

?Das komplexe Thema Customer Experience orchestriert anzugehen, stellt Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen. Benötigt wird ein holistischer Blick, der neben der genauen Kenntnis von Konsumenten- und Nutzerbedürfnissen auch die kreativ und technisch hervorragende Umsetzung an allen Touchpoints umfasst. Weiterhin ist die strategische Beratung und Umsetzung bei der Neugestaltung von Prozessen in Unternehmen ? kombiniert mit einer starken Vision und zentraler Steuerung ? entscheidend?, ergänzt Julia Saswito, Partnerin und Practice Leader Digital Experience. ?Wir bilden für unsere Kunden daher maßgeschneiderte Teams, die etwa aus Experten für Markenstrategie und Research, UX/UI, CRM, Marketing Automation, E-Commerce und Media bestehen. Auch Spezialisten aus den Bereichen Analytics, Employee Experience, Data Science, Voice, Virtual Reality und IoT können Teil der Teams sein.?

Die Reply ? Digital Experience-Unternehmen vereinen interdisziplinäre Teams aus Spezialisten mit ihren jeweiligen Kompetenzen unter einem Dach und finden so gemeinsam Lösungen für Kunden wie BMW, Volkswagen, Vodafone, Beiersdorf, Miles & More, Adidas, Ritter Sport, OBI und Vorwerk.

Über das BVDW Internetagentur-Ranking

Das Ranking gilt als Branchenbarometer der deutschen Internet-Agenturlandschaft und wird seit 2001 jährlich vom BVDW durchgeführt und gemeinsam mit den Kooperationspartnern High Text iBusiness, Horizont, Werben & Verkaufen veröffentlicht. Aufgeführt werden darin Agenturen, deren Kerngeschäft die Konzeption, Kreation und technischen Realisierung digitaler Lösungen sind.

Frankfurt, 26. Mai 2020