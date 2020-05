Report: Cloud-fähige IT-Infrastrukturen sind der Schlüssel für erfolgreiche Digital Platforms

Equinix, Inc.?(Nasdaq: EQIX), der globale Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrumsdienstleistungen, hat die Ergebnisse eines neuen Forschungsberichts veröffentlicht, der von Equinix in Auftrag gegeben und von IT-Analystenhaus Crisp Research, der heutigen Research-Marke von Cloudflight, durchgeführt wurde. Die Studie ?Digital Platforms ? Reifegrad und Designkriterien für erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle? kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen, die in den Aufbau digitaler Plattformen investieren, langfristig strategische Wettbewerbsvorteile schaffen können ? vorausgesetzt, sie setzen auf die Vernetzung innerhalb eines digitalen Ökosystems.

Die neue Studie bietet einen Einblick in den Reifegrad und aktuellen Status von Digital Platforms im deutschen Markt ? von Start-Ups über den Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Der Bericht erläutert, wie Unternehmen digitale Geschäftsmodelle gewinnbringend implementieren können und inwiefern sich Branchen wie das Finanzwesen, die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen oder der Telekommunikationssektor hinsichtlich der Plattformreife voneinander unterscheiden.

Unternehmen aller Branchen setzen dabei auf eine solide IT-Infrastruktur, die das Fundament effektiver digitaler Plattformen bilden. Die wichtigsten Merkmale lauten: ?dezentral, cloud-ready, hochgradig vernetzt und automatisiert?. Allen digitalen Plattformen ist ein zentrales Merkmal gemeinsam ? sie verbinden Infrastrukturen, Daten, Dinge und Menschen miteinander. Indem sie dezentrale und hochgradig vernetzte Infrastrukturen bereitstellen, bieten Rechenzentrums-unternehmen wie Equinix ideale Voraussetzungen für Unternehmen, um die digitale Transformation weiter voranzutreiben. Sie stellen dabei nicht nur zusätzliche IT-Kapazitäten zur Verfügung, sondern eröffnen auch Zugang zu einem umfassend vernetzten digitalen Ökosystem aus Partnern, Clouds und Services, die den Datenaustausch und damit den Aufbau von Plattformen und die Umsetzung von Innovationen erleichtern.

Laut Report werden die Top 100 Unternehmen in Deutschland im Jahr 2020 etwa 20% ihrer Umsätze direkt aus dem digitalen Geschäft erzeugen. So bietet die Nutzung digitaler Plattformen den Unternehmen neue Vermarktungs- und Umsatzmöglichkeiten. Voraussetzung dafür ist der Aufbau einer Plattform-Ökonomie, in der mehrere Akteure einer Branche digital zusammentreffen und miteinander vernetzt sind.

Business-Ökosysteme sind ein zentrales Design- und Erfolgskriterium digitaler Plattformen. So werden Kollaborationen sowie der direkte Zugang zu solchen Ökosystemen immer wichtiger ?? mehr als die Hälfte (59%) der im Rahmen der Studie befragten IT-Entscheider beabsichtigen, über die Beteiligung an einem digitalen Ökosystem gemeinsam mit Partnern digitale Lösungen und neue Produkte zu entwickeln. 90% attestieren dem Ökosystem eine Bedeutung für das eigene Geschäftsmodell, wobei 32% davon eine hohe bis sehr hohe Bedeutung angeben.

Der Report prognostiziert dementsprechend, dass unternehmenseigene Rechenzentren in Zukunft weiter an Relevanz verlieren und die Services externer Colocation-Anbieter wie Equinix dafür immer stärker nachgefragt werden. So gehen IT-Entscheider im Rahmen der Studie davon aus, dass unternehmenseigene Rechenzentren 2020 mit 42% nur noch einen Teil der IT-Architektur ausmachen werden. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Befragung im Jahr 2019 lag der angegebene Teil der eigenen Rechenzentren noch bei 60%.

Der Bericht empfiehlt Unternehmen, die digitale Plattformen aufbauen, einen Bottom-Up-Ansatz. Dieser sieht den Aufbau einer soliden und global vernetzten IT-Infrastruktur als Fundament der digitalen Plattform vor. Der Einsatz innovativer Technologien wie KI oder Quantencomputing kann künftig dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

Unternehmen können verteilte Infrastrukturen und digitale Ökosysteme weltweit direkt, sicher und dynamisch miteinander vernetzen und sie mit Clouds und Netzwerkanbietern verbinden, indem sie die Network Edge Services von Equinix mit Equinix Cloud Exchange Fabric? kombinieren ? und so ihre Reichweite auf potenziell Tausende neuer Geschäftspartner auf der ganzen Welt ausdehnen.

Laut einer separaten von Equinix in Auftrag gegebenen, unabhängigen Umfrage unter mehr als 2.450 führenden IT-Entscheidern weltweit, an der 103 Personen in Deutschland teilnahmen, sehen fast zwei Drittel (64%; 57% in Deutschland) der globalen IT-Entscheidungsträger die Digitalisierung ihrer IT-Infrastruktur als Priorität an. Die Optimierung der Netzwerkleistungen und die Reduzierung von Latenzzeiten wurde von mehr als der Hälfte der Befragten weltweit (59%; 41% in Deutschland) als Priorität genannt.

Anna-Lena Schwalm, Tech Analyst & Consultant, Cloudflight:

?Digitale Plattformen, vernetzte Infrastrukturen und Business-Ökosysteme werden immer wichtiger für den langfristigen Geschäftserfolg der Unternehmen. Einige Digitalentscheider sind bereits auf dem richtigen Weg, haben allerdings noch zahlreiche Hausaufgaben zu erledigen, um im Spiel der digitalen Plattformen obenauf zu sein und ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können.?

Jens-Peter Feidner, Managing Director, Deutschland, Equinix:

?Digitale Plattformen bilden das Herzstück der digitalen Transformation. Die Ergebnisse der Cloudflight-Studie haben uns nochmals verdeutlicht, dass es bei deutschen Unternehmen bereits viele Ansätze gibt, digitale Prozesse zu etablieren. Wir sehen es dabei als unsere Aufgabe an, Unternehmen beim Aufbau entsprechender Infrastrukturen, die eine sichere und schnelle Vernetzung und damit den Geschäftserfolg ermöglichen, zu unterstützen.

Über Cloudflight

Cloudflight ist ein Digital Service Provider, der eines der besten Softwareentwicklungsunternehmen Europas (Catalysts) mit dem führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen für Cloud Computing und Digital Business (Crisp Research) vereint. Mehr als 400 Entwickler, Cloud-Architekten und IT-Berater arbeiten über vier Länder hinweg verteilt in fachübergreifenden, skalierbaren Teams an Digitalisierungslösungen für mittelständische und große Unternehmen. Diese erhalten bei Cloudflight alle Services aus einer Hand ? von der Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis zum Betrieb.

Seit der Gründung von Cloudflight in 2019 wird die Marke Crisp Research als unabhängiger Research-Brand weiterhin existieren und die wichtigsten Trends, Technologien und Marktentwicklungen des digitalen Zeitalters analysieren und aufbereiten.

https://www.cloudflight.io

