ReservixStream: Video-Live-Streaming bietet neue Chancen

Mit einer ebenso einfachen wie überzeugenden Idee bietet das unabhängige deutsche Ticketing-Unternehmen Reservix Konzertveranstaltern ab sofort wertvolle Unterstützung. ReservixStream eröffnet ihnen eine innovative, digitale und zielgruppengerechte Lösung und ist eine optimale Ergänzung zum klassischen Event. Dieses Angebot macht Reservix-Veranstaltern und damit auch Konzertliebhabern als bislang einziges Ticketing-Unternehmen im deutschen und österreichischen Markt.

ReservixStream bietet Hilfe aus einer Hand: Es verbindet den Ticketkauf eines Video-Live-Streams über das Ticketingsystem Reservix mit der zur Verfügung stehenden ReservixStream-Plattform inklusive einer virtuellen Einlasskontrolle. Veranstaltungsbesucher werden auf ihr Wunsch-Event also nicht mehr verzichten müssen, sondern können live und online mit dabei sein. Zugleich werden finanzielle Einbußen von Veranstaltern in Teilen aufgefangen.

?Wir wollten uns zu keiner Zeit damit abfinden, lediglich abzuwarten und auf Hilfe zu hoffen. Deshalb haben wir selbst offensiv nach Lösungen gesucht?, erklärt Geschäftsführerin Katrin Stahlberg, die auch für das Reservix-Produktmanagement verantwortlich ist. Jede neue Entwicklung wurde mit Spannung erwartet, eingehend analysiert und auf Chancen abgeklopft, Wege aus der Krise zu finden. Die Ankündigung von Lockerungen im Veranstaltungssektor gab schließlich den Ausschlag, mit ReservixStream neue kreative Impulse zu setzen. Stahlberg: ?Was liegt in dieser Situation näher, als unser Know-how als eines der führenden Ticketing-Unternehmen einzubringen, die digitalen Möglichkeiten auszuschöpfen und sie mit physischen, tatsächlich stattfindenden Events zu verknüpfen??

Das bietet ReservixStream: Ab sofort können Veranstalter wie etwa Konzerthäuser, Clubs oder Venues Tickets für das Live-Streaming anbieten ? als zusätzliche Kategorie und Preisstufe für Live-Events oder auch für reine Streaming-Events. Durch diese neue Vermarktungsmöglichkeit von Veranstaltungen ergibt sich die Erschließung neuer Zielgruppen und damit einhergehend die deutliche Erhöhung der Reichweite von Veranstaltern. Die Einrichtung von Events in Kombination mit Video-Live-Streaming erfolgt schnell und unkompliziert. ReservixStream bietet hierfür frei editierbare Tickets mit personalisiertem Zugangscode und eigener URL. Außerdem ist der Aufbau von individuellen Landingpages der Veranstalter mit Einbettung des Streams im System vorgesehen. ?Wir sind davon überzeugt, dass ReservixStream sowohl für die Fans als auch für Veranstalter und nicht zuletzt für uns ein zukunftsweisender Entwicklungsschritt ist.?, so Stahlberg.

Reservix ist eines der führenden Ticketing-Unternehmen in Deutschland. Zur Reservix GmbH gehören die Portale ADticket.de, reservix.de und reservix.ch. Bundesweit betreut Reservix mehr als 7.000 Veranstalter aus den Berei-chen Konzerte, Sport, Theater, Tourismus, Tourneen und Messen. Neben dem Hauptsitz in Freiburg im Breisgau unterhält Reservix Standorte in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Oldenburg und Wien mit derzeit rund 450 Mitarbeitern.

Im Mittelpunkt einer jeden Zusammenarbeit steht der Veranstalter und das gemeinsame Ziel, mehr Karten mit weniger Aufwand zu verkaufen. Als Full-Service-Dienstleister entwickelt Reservix für seine Kunden über alle Vertriebswege individuelle 360?-Lösungen. Zum Leistungsangebot von Reservix gehören neben dem webbasierten Ticketingsystem eine hauseigene Tickethotline, bundesweit 3.200 Vorverkaufsstellen, 300 Medienpartner, Schulungsangebote, Verkaufsförderung, Marketingunterstützung, CRM-Maßnahmen, anwendungsfreundliche API-Lösungen sowie die Optimierung von Prozessen in angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise der Buchhaltung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.reservix.net/stream und auf den

Ticketportalen www.ADticket.de , www.reservix.de , www.reservix.at und www.reservix.ch