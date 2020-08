Responsive Application Mesh: Blueprint für moderne Anwendungsarchitekturen

Immer mehr Unternehmen benötigen eine reaktionsschnelle Anwendungsarchitektur, die maximale Agilität unterstützt, sowie ein strategisches Framework, das diese Agilität durch Konzentration auf Menschen, Prozesse und Technologie messbar macht. TIBCO reagiert auf diesen Bedarf mit einer Vorlage für moderne Anwendungsarchitekturen, die Unternehmen zusammen mit entsprechenden Funktionen zur Erreichung ihrer digitalen Geschäftsziele nutzen können: Responsive Application Mesh.

?Der Wandel, den Unternehmen aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse erfahren, ist beispiellos. Agilität ist daher so unabdingbar wie niemals zuvor?, so Rajeev Kozhikkattathodi, Vice President Product Management and Strategy, TIBCO: ?TIBCO Responsive Application Mesh unterstützt Kunden dabei, Geschäftsprozesse, Produkte und sogar Geschäftsmodelle schnell zu ändern. Unterstützt durch Technologien wie Cloud Integration und Flogo Enterprise können sie effektiver auf sich schnell ändernde Marktbedingungen reagieren.?

Responsive Application Mesh führt Kunden durch einen inkrementellen, iterativen und datengestützten Ansatz zur Architekturmodernisierung. Das Framework ist tief in die Connected Intelligence Cloud integriert und bildet den Kern einer umfassenden Digitalstrategie, welche die Cloud-native Entwicklung in Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt. Das Ergebnis ist eine hochgradig reaktionsfähige, anpassungsfähige und in Echtzeit skalierbare Lösung, die den Kunden die zur Modernisierung ihrer Architekturen erforderlichen Tools zur Verfügung stellt:

TIBCO Cloud Mesh: Dieser neue integrierte Service ermöglicht es Benutzern, Fragmente wie beispielsweise Microservices und APIs zu registrieren, zu suchen und wiederzuverwenden, die für ein Unternehmen in der TIBCO-Cloud erstellt wurden.

TIBCO Cloud Integration: Cloud Integration, die Cloud-native Integration-Platform-as-a-Service, unterstützt Anwender und Entwickler aus Fachbereich und IT und ermöglicht es ihnen, in einer einheitlichen Umgebung intuitiv zusammenzuarbeiten. Bestandteil dieser Version ist auch der neue, ab sofort verfügbare Connector Marketplace, der verschiedene von TIBCO und seinen Partnern bereitgestellte Konnektoren an einem zentralen Ort zusammenführt.

Mit der Neuerung untermauert TIBCO seine Führungsposition bei Unternehmenskonnektivität, die durch mehrere Analystenhäuser belegt ist. Der Anbieter legt nun eine der ersten umfassenden und ganzheitlichen Ansichten einer modernen Architektur für das Digitalgeschäft vor. Cloud-native Anwendungen, API-Led Integration, ereignisgesteuertes Design und Open-Source-Innovationen sind entscheidende Faktoren, wenn es für Unternehmen darum geht, sich an die schnell wechselnden Geschäftsbedingungen anzupassen und zu skalieren.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu Responsive Application Mesh finden sich in einem interaktiven eBook.

Unternehmen können Cloud Integration für 30 Tage kostenlos testen.

