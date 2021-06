Retail Management mit MHD Kontrolle für den Lebensmitteleinzelhandel

Im Lebensmitteleinzelhandel und in Supermärkten ist das Handeln mit Lebensmitteln immer eine anspruchsvolle Aufgabe. Bereits im Wareneingang können die ersten Fehler auftreten, indem das Haltbarkeitsdatum jeden Artikels falsch dokumentiert wird. Eine unübersichtliche Lagerhaltung trägt ihr Übriges bei und sorgt im schlimmsten Fall für verdorbene Waren, noch bevor sie überhaupt den Verkaufsraum erreichen. Doch nicht nur Lebensmittel und ihre MHDs stellen Herausforderungen dar, auch typische Aufgaben auf der Verkaufsfläche können mit dem falschen Vorgehen zu echten Produktivitätskillern werden.

COSYS Retail Management für den Lebensmittelhandel

COSYS hilft Ihnen mit MDE Geräten und der COSYS Retail Management Softwarelösung dabei, Ordnung und Übersicht in Ihren Verkaufsräumen und Lager zu bringen, indem klassische Prozesse und Aufgaben mittels Barcodescanning digitalisiert werden. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung kann COSYS auf mehrere Hunderte Kundenprojekte mit Unternehmen aus dem Einzelhandel und der Lebensmittel Branche zurückblicken. Innerhalb dieser Zeit konnten wir unsere Expertise in diesem hoch anspruchsvollen Markt weiterausbauen und konnten alle branchentypischen Anforderungen und Funktionen in unserem Lösungsstandard integrieren.

Das COSYS Retail Management ist eine intuitive und benutzerfreundliche Softwarelösung für MDE Geräte und Smartphones und hilft Ihnen, mehr Aufgaben in weniger Zeit zu schaffen und Ihnen gleichzeitig einen besseren Überblick zu verschaffen. Das Retail Management besitzt einen modularen Aufbau, der sich aus standardisierten Softwaremodulen zusammensetzt. Jedes Softwaremodul stellt je einen Prozess digital dar, so dass Sie je ein Modul für den Wareneingang, die Inventur, Preisauszeichnung und weiteren Prozessen haben. Auf Wunsch ist eine Individualisierung der Softwaremodule möglich, um beispielsweise Ihre internen Anforderungen zu erfüllen.

Komplettsystem aus mobiler App und Cloud Backend

Das COSYS Retail Management versteht sich als Komplettsystem und besteht daher aus verschiedenen Komponenten. Zum einen aus einer mobilen Barcodescanner App für Android und iOS Geräte, die Waren und vieles mehr durch Barcodescanning erfasst. Zum anderen aus dem Daten verarbeitenden COSYS Backend, das in der COSYS Cloud gehostet wird und über unterschiedliche Schnittstellen an Ihr ERP-System angebunden werden kann. Über den COSYS WebDesk rufen Sie alle Stamm- und Prozessdaten der COSYS Cloud auf und können diese verwalten oder bei Bedarf bearbeiten. Auch Bestände, Bestellungen und Preise lassen sich über den COSYS WebDesk pflegen.

MHD Kontrolle und Preisauszeichnung

Um zu vermeiden, dass Lebensmittel ablaufen, bietet das Retail Management eine MHD Kontrolle. Mit der MHD Kontrolle werden im Wareneingang allen Lebensmitteln ein MHD zugewiesen. Dazu scannt der Mitarbeiter die Artikelnummer der Ware mit seinem MDE Gerät oder Smartphone und weist dem Artikel das entsprechende MHD zu. Im COSYS Retail Management System wird der Artikel mit seinem MHD hinterlegt und verwaltet. Durch Scan der Artikelnummer mit einem mobilen Gerät können Mitarbeiter die verbleibenden Tage bis zum Ablaufen des MHDs direkt im Lager oder auf der Verkaufsfläche abrufen. Das Backend denkt auch mit und gibt Warnungen aus, wenn das MHD kurz bevorsteht. Den Timer für die Warnung können Sie Individual setzen, so dass Sie beispielsweise einige Tage vor dem Ablaufen benachrichtigt werden oder einen Monat vorher.

In dem Modul Preisausschreibung erstellen Sie ganz einfach via Smartphone oder MDE Gerät neue Preisschilder und Etiketten für Ihre Waren. Durch Scan der Artikelnummer wählen Sie den Artikel, aus für den Sie neue Preise festlegen wollen oder für den Sie neue Etiketten drucken wollen. Eine einfache Eingabe der benötigten Menge und einmal tippen auf Bestätigen reicht aus, um einen Druckauftrag zu erstellen und an einen Etikettendrucker zu senden. Sollten Lebensmittel daher kurz vor dem Verfallsdatum stehen, können Sie mit der Preisausschreibung schnell und unkompliziert die Preise senken.

Passende MDE Hardware für den Lebensmittelhandel

Damit Sie COSYS Retail Management optimal nutzen können, bietet COSYS auch die passende Hardware an. Dank unseren Partnerschaften zu führenden Herstellern wie Datalogic, Honeywell, Zebra oder Newland profitieren Sie von einer großen, vielfältigen Auswahl an MDE Geräte und Smartphones. Für ein modernes Auftreten empfiehlt COSYS Ihnen die Nutzung von Fulltouch MDE-Geräten, die durch ihr handliches Smartphonedesign mit großen Touchscreen, aber auch der nötigen Robustheit überzeugen. Geräte wie das Zebra TC21 / TC26, Newland MT90 Orca, Honeywell EDA51, Honeywell CT40 oder das Datalogic Memor 20 eignen sich aufgrund ihres modernen Fulltouchscreens und des aktuellen Android Betriebssystem bestens, um Ihre Prozesse im Einzelhandel zu optimieren. Sollten Sie klassische MDE Geräte mit Hardwaretastatur benötigen, hat COSYS mit dem Honeywell EDA51K, dem Datalogic Memor K und dem Zebra MC2200 / MC2700 auch eine hervorragende Auswahl für Sie.

Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen können Sie sich an unseren Vertrieb wenden. Wir werden Ihnen alle Fragen beantworten und präsentieren Ihnen gerne auch Anfrage unsere Lösung. Rufen Sie uns unter +4950629000 oder schreiben Sie uns eine Email. Wir freuen uns auf Sie!

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.