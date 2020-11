Reverse Engineering / Flächenrückführung mit QUICKSURFACE – High-End-Technologie erschwinglich

DataCAD Software & Service GmbH hat Vertrieb und Service für die High-End Reverse-Engineering-Software QUICKSURFACE übernommen. Die neue Version 2021 ist ab sofort bei DataCAD erhältlich.

QUICKSURFACE ist eine moderne, leistungsstarke High-End 3D-Reverse-Engineering-Software zum Konvertieren von 3D-Scan-Netzen in präzise CAD-Modelle. QUICKSURFACE ist die ideale Ergänzung für alle 3D-Scanner, die STL-, OBJ- und PTY-Netzdaten oder PTX-Punktwolken exportieren können. Die Größe des importierten Netzes ist dabei nicht beschränkt. Für den Austausch mit anderen CAD-Systemen können die Ergebnisse im IGES- oder STEP-Format exportiert werden.

Vom 3D-Scan zum CAD??

Konvertieren von Scandaten in einfachen Schritten in professionelle CAD-Modelle, mit QUICKSURFACE kein Problem. QUICKSURFACE bietet kostengünstige Werkzeuge, mit deren Hilfe Teile in Oberflächen- und Volumendaten umgewandelt werden können. Schnell, genau und einfach.

Warum QUICKSURFACE?

Ausgestattet mit benutzerfreundlichen Werkzeugen zum Extrahieren von Features aus 3D-Scandaten kann QUICKSURFACE die meisten gescannten Objekte in professionelle CAD-Modelle konvertieren. Das Extrahieren von geometrischen Merkmalen mit den besten Anpassungsalgorithmen, Zeichnen von 3D-Skizzen direkt auf dem Referenznetz und Erstellen von Oberflächen sind einige der verfügbaren Funktionen. Das parametrische Verhalten und die Echtzeit-Abweichungsanalye bieten die Flexibilität und Kontrolle, die normalerweise nur zu erheblich höheren Preisen geboten werden.

Einfach

Eine intuitive Benutzeroberfläche und durchdachte Funktionen unterstützen den Anwender effektiv, um in kürzester Zeit optimale Ergebnisse zu erhalten. Wenn die Genauigkeit der Teile zusammen mit der Budgetfreundlichkeit des Produktes? entscheidend sind, ist QUICKSURFACE genau das richtige Produkt.

Erschwinglich

QUICKSURFACE kostet viel weniger als andere High-End Reverse-Engineering-Lösungen und macht keine Kompromisse bei Qualität, Geschwindigkeit und Zeit. Professionelle Endergebnisse zu einem erschwinglichen Preis sind das Ergebnis.

Bewährt

Kunden aus den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Schmuck, Schuhe, Beleuchtung und vielen anderen Bereichen schätzen QUICKSURFACE als etablierte, effiziente Lösung für die Konvertierung von 3D-Scans in präzise CAD-Modelle.

Interessenten können QUICKSURFACE kostenlos downloaden und testen.

Die 1998 gegründete DataCAD Software & Services GmbH ist ein führender Anbieter bezahlbarer, technischer Softwarelösungen im CAD/CAM-Bereich.