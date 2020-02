Revival Gold kündigt Teilnahme an Konferenzen an

Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (?Revival Gold? oder das ?Unternehmen? – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Golderschließungsunternehmen, gibt seine Teilnahme an den folgenden bevorstehenden Konferenzen bekannt:

BMO 29. Global Metals & Mining Conference: Hollywood (Florida, USA), 23. bis 26. Februar 2020 im The Diplomat Resort.

PDAC 2020: Toronto, Ontario, 1. bis 4. März 2020 im Metro Toronto Convention Center (MTCC). Revival Gold wird am Stand mit der Nummer I2507 ausstellen. Eine Unternehmenspräsentation findet am 3. März 2020 um 15:30 Uhr Ortszeit im Rahmen der Gold Exploration Session 5 in Raum 802 im MTCC South Building statt.

Interessenten, die ein Treffen vereinbaren oder weitere Informationen zu den oben genannten Konferenzen und Veranstaltungen erhalten möchten, werden gebeten, sich an Melisa Armand unter der Rufnummer (416) 366-4100 oder per E-Mail an info@revival-gold.com zu wenden. Unternehmenspräsentationen und andere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.revival-gold.com.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).

Revival Gold hat derzeit ca. 52,9 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 31. Dezember 2019 über einen Betriebsmittelsaldo von ca. 0,7 Millionen. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revival-gold.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!