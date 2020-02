Revolution für die Energiebranche: Inkassolösung von Arvato Financial Solutions zukünftig als powerAPP für powercloud verfügbar

Durch die Kooperation von Arvato Financial Solutions und powercloud wird die Serviceplattform für Unternehmen aus der Versorgungsbranche um wichtige Leistungen für das Mahnwesen und das Forderungsmanagement erweitert. powercloud revolutioniert mit seiner Cloud-Lösung den Versorgungsmarkt und bietet Energieunternehmen deutlich mehr Flexibilität bei der Betreuung ihrer Kunden, der Verknüpfung von Services und der Einführung neuer, individueller Kundenangebote. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, sämtliche benötigte Leistungen bequem auszuwählen und individuell zu konfigurieren. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie ein App-Store für Smartphones. powercloud achtet dabei auf eine hohe Qualität der angebotenen Leistungen. Insgesamt werden über die Plattform bereits über sieben Millionen Kundenverträgen betreut, bis Ende 2020 soll eine zweistellige Millionenanzahl erreicht werden.

Arvato Financial Solutions unterstützt als einer der international führenden Finanzdienstleister die Plattform und bietet dort ab sofort ein breites Portfolio im Mahnwesen und Forderungsmanagement an – die entsprechenden Lösungen sind in Form von Apps in die Plattform integriert. Unter dem Titel „BPO on demand“ können Energieversorger beispielsweise mithilfe einer flexiblen Schnittstelle ihre manuellen Bearbeitungsfälle in allen Prozessschritten an Arvato Financial Solutions übergeben. „Dadurch können die Versorger Leistungsspitzen abfangen, Ressourcen einsparen und sensible und volumenstarke Prozesse wie Zahlungszuordnungen effizienter abbilden“, erklärt Florian Haubold, Vice President Sales & Account Management bei Arvato Financial Solutions. Darüber hinaus steht den Versorgern neben State-of-the-art-Buchhaltungslösungen ein Tool zum Agile Dunning zur Verfügung, welches eine individuelle Kundenansprache bei der Realisierung von Forderungen ermöglicht.

Mithilfe der „Inkasso App powered by AFS“ haben Kunden außerdem Zugriff auf weitere Leistungen im Bereich des Forderungsmanagement, wie der internationalen Inkasso-Plattform CrossCollect, das Unternehmen bei der Abwicklung von internationalen Forderungen mit umfangreicher länderspezifischer Expertise unterstützt.

Gerade für kleinere und mittelgroße Unternehmen wie Regionalversorger, Stadtwerke und Nischenanbieter ist die Plattformlösung attraktiv, da bisherige Lösungen für sie oftmals sehr umständlich und wenig rentabel waren. Die Plattform bietet Kunden fortan die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leistungen auszulagern – ohne zusätzlichen Aufwand für die Suche nach einem passenden Anbieter und die entsprechende Integration.

„Die innovative Plattformlösung von powercloud bringt nachhaltige Veränderungen für den deutschen und gegebenenfalls zukünftig auch für den europäischen Versorgungsmarkt mit sich“, sagt André Breimann, Vice President Collection & Accounting Germany bei Arvato Financial Solutions. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem erfolgreichen Start-up. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Angebote rund um Accounting und Inkasso, bei denen wir auf langjährige Erfahrungen zurückblicken können, als Services innerhalb der Plattform einen Mehrwert für die Kunden bieten.“

Sam Schubert, Product Manager Germany bei powercloud, ergänzt: „Mit Arvato Financial Solution haben wir nun einen kompetenten Partner an unserer Seite, der eine hohe Prozessqualität sicherstellt und alle Buchhaltungs- und Mahnprozesse aus einer Hand anbieten kann. Bei der Auswahl aller unserer Leistungen und Partner achten wir stets auf sehr hohe Qualitätsstandards, um unseren Kunden nur die besten Lösungen zur Verfügung zu stellen.“

Auf der großen deutschen Branchenmesse E-World, die ab morgen in Essen stattfindet, werden Arvato Financial Solutions und powercloud zum ersten Mal gemeinsam auftreten und ihre Lösungen und Services vorstellen.