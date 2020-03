REWOO hope – kostenlose Software für das Arbeiten aus dem Home Office

In Zeiten der Corona-Krise haben fast alle Unternehmen neben wirtschaftlichen auch mit organisatorischen Problemen zu kämpfen. Viele KollegInnen bleiben aus Sicherheitsgründen zu Hause und versuchen, so gut es geht, aus dem Home Office zu arbeiten. Die gewohnte einfache Zusammenarbeit hakt dabei oft ? es kommt zu Abstimmungsschwierigkeiten, ein Teil der Arbeit bleibt liegen.

Die REWOO Software GmbH hat sich entschieden, mit REWOO hope ein einfach zu bedienbares Tool zur gemeinsamen Zusammenarbeit zu entwickeln und für einen Zeitraum von 12 Wochen gratis zur Verfügung zu stellen. Die Komponenten von REWOO hope (ein Akronym für Home Office Project Edition) bestehen aus einem DMS, einer Taskverwaltung, einem Projektmanagement-System, sowie einer Möglichkeit, unkompliziert Webmeetings und Videokonferenzen abzuhalten. Damit kann der größte Teil der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Abstimmung aufrecht erhalten werden. Die Arbeit geht koordiniert und transparent weiter.

Eine Installation von Komponenten ist nicht notwendig. Die Applikation ist mit allen Browser-fähigen Geräten auch mobil nutzbar.

Die Kernsoftware dahinter ist REWOO Scope, eine Low Code Plattform mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. REWOO Scope ist für diese Art von Anforderungen konzipiert: effiziente und intuitiv bedienbare, auf die Kundenwünsche abgestimmte Lösungen zu schaffen.

?Mit der neuen Home Office Lösung wollen wir in diesen schwierigen Zeiten Farbe bekennen und ein Zeichen des Miteinanders setzen.?, sagt Martin Meise, Head of Sales der REWOO Software GmbH. ?Deshalb kam von Anfang an ein Angebot nur für unsere bestehenden Kunden nicht infrage. REWOO hope soll jedem Unternehmen helfen, das Unterstützung braucht.?

Weitere Informationen und Kontaktaufnahme unter www.rewoo.de

