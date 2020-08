rexx systems setzt auf Expansion nach Nordeuropa

Der Hamburger?HR Software?Hersteller rexx systems setzt den internationalen Wachstumskurs fort und eröffnet neuen Standort in Schweden.

rexx systems stärkt seine lokale Präsenz in wichtigen europäischen Märkten. So wurde eine eigene Landesgesellschaften in Skandinavien eröffnet, um größere räumliche und sprachliche Nähe zu den dortigen Kunden und Interessenten zu erreichen. Außerdem können so deutschsprachige Kunden besser unterstützt werden, die in diesen Märkten agieren. Auf diese Weise setzt rexx systems den internationalen Expansionskurs konsequent fort und kann künftig noch besseren Service für die Kunden anbieten.

In Stockholm ist gerade die erste skandinavische Niederlassung eröffnet worden. Unter?www.rexx-systems.se?können sich schwedischsprachige Unternehmen über rexx systems Software informieren und eine Demo in Schwedisch anfordern.

“Wir sind stolz und zuversichtlich, dass dies nur der erste Schritt ist, um somit auch weiter unseren expansiven Wachstumskurs fortsetzen zu können.”, sagt Stefan Daufenbach, Associate Director bei rexx systems.

rexx systems steht für einfach zu bedienende, hochskalierbare Software für Kunden jeder Größe und Branche, die in über 20 Ländern und in allen gängigen Sprachen eingesetzt wird.

Die Software-Lösungen in den Bereichen Recruiting, Talent Management und Human Resources überzeugen durch herausragende Effizienzsteigerung und zuverlässige Technik. Die rexx Suite sorgt durch Workflows und Vernetzung für die optimale Unterstützung und Zusammenarbeit der HR Abteilung, Manager und Mitarbeiter – ob bei der Durchführung regelmäßiger Tätigkeiten oder der Unterstützung komplexer und individueller Prozesse.

Sie erhalten die Software als Lizenz-Installation auf Ihrem Server oder als praktische Mietlösung – als “Software as a Service” aus der Cloud.

International

In der Schweiz und Österreich bieten eigene rexx Niederlassungen qualifizierte Vertriebsberatung und Projektbetreuung durch lokale Büros mit erfahrenen Sales Managern und Consultants für die Projektbetreuung.

In anderen Ländern begleiten Teams mit internationaler Erfahrung die Kunden. Die Kundenbetreuung erfolgt dabei wahlweise auf Englisch, Deutsch, in der Konzern- oder in der jeweiligen lokalen Sprache.