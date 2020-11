rexx systems: Transparenter Gehaltsvergleich

Der Hamburger HR-Softwarehersteller rexx systems bietet in der rexx Suite zahlreiche Optionen für den Gehaltsvergleich. Eine aktuelle Sonderaktion gewährt Kunden bis zum 31. Dezember 2020 attraktive Einführungspreise.

In Deutschland gilt es immer noch als unfein, über Geld zu reden. Wie das Sprichwort sagt: ?Übers Gehalt spricht man nicht.?

Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)?vom Juni 2017 sollte eigentlich Licht ins Dunkel bringen, aber die Auswirkungen sind bisher begrenzt. Unabhängig von diesem Gesetz bleiben Gehälter in hohem Maße intransparent. Nicht nur für HR-Abteilungen und Führungskräfte ist es aber immens wichtig, genau diese Informationen zu kennen. Der Hamburger Hersteller von HR-Software rexx systems bietet mit rexx Gehaltsvergleich ein leistungsstarkes Angebot, um die Arbeit von HR-Abteilungen und Führungskräften zu erleichtern. Basis ist eine Kooperation von rexx systems mit der Gehaltsreporter GmbH, Düsseldorf. Die Gehaltreporter GmbH unterstützt Arbeitnehmer und Unternehmer dabei, größere Transparenz über eine anforderungsgerechte Marktgehaltsvergütung zu erlangen. Gehaltsreporter.de ist laut Personalmagazin eines der größten Gehaltsportale im deutschsprachigen Raum.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten, die der rexx Gehaltsvergleich bietet, sind unter anderem:

1. Die Ausschreibung einer Vakanz, um realistische Budgets zu definieren.

2. Anstehende Gehaltsverhandlungen mit Mitarbeitenden.

3. Die seriöse Beurteilung, ob die gezahlten Gehälter marktüblich und angemessen sind.

Im Rahmen der organisationalen Gerechtigkeit lässt sich die Mitarbeiterbindung stärken und die Arbeitgeberattraktivität für neue Fachkräfte steigern. Der rexx Gehaltsvergleich basiert mit mehreren hunderttausend realen Gehaltsangaben auf einer der umfangreichsten Gehaltsdatenbanken in Deutschland und liefert verlässliche Referenzwerte. Auf Knopfdruck wird Ihnen ein Überblick über die angemessene Vergütung für Ihre Stellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geliefert.

Häufige Fragen

Der rexx Gehaltsvergleich gibt Antworten auf häufige Fragen und bietet folgende Informationen:

Wie hoch soll das Gehalt für eine Position sein?

Wie setzt sich das Gehalt zusammen (fix/variabel)?

Wo steht man innerhalb der Peer-Group für seine Stelle/Branche/Region?

Alle Werte und Datensätze werden mit statistischen Plausibilitätschecks auf Validität geprüft, die unrealistische Angaben identifizieren und entfernen. Somit wird eine zuverlässige Datengrundlage sichergestellt. Dabei werden maßgebende Faktoren wie Branche, Unternehmensgröße, Region, Alter, Stellenbezeichnung etc. zugrunde gelegt.

Sonderaktion bis Dezember 2020

Schnell sein lohnt sich! Bis zum 31. Dezember 2020 können Kunden sich Sonderpreise sichern.

rexx systems steht für einfach zu bedienende, hochskalierbare Software für Kunden jeder Größe und Branche, die in über 20 Ländern und in allen gängigen Sprachen eingesetzt wird.

Die Software-Lösungen in den Bereichen Recruiting, Talent Management und Human Resources überzeugen durch herausragende Effizienzsteigerung und zuverlässige Technik. Die rexx Suite sorgt durch Workflows und Vernetzung für die optimale Unterstützung und Zusammenarbeit der HR Abteilung, Manager und Mitarbeiter – ob bei der Durchführung regelmäßiger Tätigkeiten oder der Unterstützung komplexer und individueller Prozesse.

Sie erhalten die Software als Lizenz-Installation auf Ihrem Server oder als praktische Mietlösung – als “Software as a Service” aus der Cloud.

International

In der Schweiz und Österreich bieten eigene rexx Niederlassungen qualifizierte Vertriebsberatung und Projektbetreuung durch lokale Büros mit erfahrenen Sales Managern und Consultants für die Projektbetreuung.

In anderen Ländern begleiten Teams mit internationaler Erfahrung die Kunden. Die Kundenbetreuung erfolgt dabei wahlweise auf Englisch, Deutsch, in der Konzern- oder in der jeweiligen lokalen Sprache.

Seit 2020 verfolgt rexx systems seine weitere Internationalisierung mit der Niederlassung rexx nordic (https://www.rexx-systems.se/) in Schweden.

Über Gehaltsreporter GmbH

Gehaltsreporter.de ist eines der größten Gehaltsportale im deutschsprachigen Raum. Jeden Monat unterstützen wir rund 300.000 Arbeitnehmer mit vielfältigen Services und wertvollen Entscheidungshilfen zum Thema Gehalt.