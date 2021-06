rexxperts – DER HR TALK im W&V-Podcast?Behind the Pod?

Neben großen Namen wie Audi hat es mit rexxperts ? DER HR TALK von rexx systems erstmals der Podcast eines Softwarespezialisten in den W&V-Podcast ?Behind the Pod? geschafft. Kristian Kretschmann, die Stimme hinter rexxperts, hat sich den Fragen gestellt und viel Lob geerntet.

Mit ?Behind the Pod? hat Werben & Verkaufen (W&V), die führende Fachzeitschrift für die Kommunikations- und Medienbranche, eine Podcast-Serie über Podcasts ins Leben gerufen. Den Anfang machte im Januar 2021 ein Podcast der Deutschen Telekom, gefolgt von denen weiterer großer Namen wie OTTO, Bosch, Audi, Daimler, Porsche und ING. Globetrotter und rexx systems waren im Mai und Juni die ersten rein mittelständischen Unternehmen, die die Macher*innen von ?Behind the Pod? ins Visier genommen haben. Mit rexx systems und rexxperts ? DER HR Talk war auch erstmals ein Softwarespezialist und ein Podcast mit einer ganz klaren thematischen Ausrichtung in ?Behind the Pod? zu hören.

?Expertise des Absenders? als roter Faden

Das hat den W&V-Moderatorinnen Felicia Mutterer und Stefanie Lachnit gefallen an rexxperts, ebenso das Format, die Themen, die hohe Qualität und Expertise der Gäste sowie die Sprechstimme und ?gekonnte Gesprächsführung? von Kristian Kretschmann, Senior Marketing Manager von rexx systems sowie Macher und Stimme hinter rexxperts.

Sie fanden zwar, dass man bei rexxperts hier und da noch ein gewisses Do-it-yourself durchhört, dies dem Podcast sonst aber keinen Abbruch tue, zumal dieser sonst vielfach überzeuge und mit 15 bis 20 Minuten alle zwei Wochen genau die richtige Länge und Frequenz habe. ?Was mich an diesem Podcast fasziniert: Es wird die Expertise des Absenders, also hier von rexx systems, zum Thema gemacht. Und da geht es um alles, was HR betrifft?, so Mutterer.

Gute Themenauswahl und ?super Gästeliste?

Beide Moderatorinnen sind sich einig, dass der rexxperts Podcast zu schwierigen, ja ?toxischen? Menschen am Arbeitsplatz mit Diplom-Psychologin Heidrun Schüler-Lubientzki vom 20. August 2020 ihre Lieblingsfolge ist. Dabei war es schon der neunte der Podcast-Serie von rexx systems, einem der am stärksten wachsenden HR-Softwareanbieter. Premiere feierte am 22. Juni 2020 ein Gespräch mit dem Karriereberater Clemens Kemmer mit dem Titel ?Stellenausschreibung mal anders formuliert?. Die einjährige Jubiläumssendung war am 4. Juni 2021 die mit dem Titel ?So entlarven Sie Blender im Bewerbungsgespräch? im Gespräch mit dem viel gebuchten Managementberater und Karrierecoach Enno Röhl.

Beeindruckt zeigt sich Mutterer eben von dieser ?super Gästeliste? und den teils provokant gestellten Fragen, so zum Beispiel in der Folge 17 von Dezember 2020 als Ibrahim Ecsan, Deutschlands bekanntester Keynote Speaker zu dem Thema, über ?New Work- Zukunft der Arbeit oder nerviger Hype?? sich den Fragen von Kretschmann stellte.

Zwar richtet sich der Podcast in erster Linie an verantwortliche im HR-Bereich, dennoch scheut rexxperts nicht davor auch kontroverse und HR-ferne Themen anzupacken. Die Sendung mit dem etwas anderen Thema ?Gender Pay Gap: Ruhe auf den billigen Plätzen ? Mehr Mut gegen LohnUNgerechtigkeit? mit Hendrike von Platen, Gründerin der Fair Pay Innovation Lab GmbH, zeigt Mutterer zufolge, dass rexxperts auch gesellschaftlich relevante Themen anzupacken verstehe.

Entstehung: ?Behind the Pod? von rexxperts

Die Gäste, die Kretschmann vor das Mikrofon bekommt, rekrutieren sich so wie die Themenauswahl meist aus dem großen Netzwerk von rexx systems in der HR Community, teilweise aber auch aus Vorschlägen der Podcast-Zuhörerschaft, zum Teil bieten sich die Expertinnen und Experten auch selbst als Gesprächspartner an. Teilweise gehen Kretschmann und sein vierköpfiges Team aus dem Marketing auch selbst auf Unternehmen zu, um mit ihnen über HR-Themen zu sprechen. Gerne erinnert sich der Marketingleiter zum Beispiel an die Folge 5 zu Digitalisierung im Mittelstand mit der Personalabteilung von Engelbert Strauss, dem führenden Anbieter von Berufskleidung und Arbeitsschuhen.

Was die W&V-Moderatorinnen Mutterer und Lachnit schlussendlich beeindruckt, ist die Intention hinter dem Podcast. Rexxperts ? DER HR TALK ist völlig frei von Eigenwerbung und dient in erster Linie der Übermittlung von reiner Information zu den diversen Themen.

Technik und Tipps für andere Unternehmen

Alle Interviews laufen in Pandemiezeiten so wie bei W&V für ?Behind the Pod? remote. Gefragt, welche Hard- und Software rexx systems dafür verwendet, sagte Kretschmann, dass die Synchronisation und Aufzeichnung über Zencastr laufe, das Hosting mit Podcaster und Captivate FM. Mit einem neuen Studiomikrofon von Røde statt dem bisherigen Headset und mit einem gerade eingerichteten eigenen kleinen Studio rüste man derzeit technisch auf. Damit wolle man auch dem von Mutterer und Lachnit eingangs monierten Plopp-Effekt beikommen. Viele Profistudios arbeiten bereits mit speziellen Techniken und Instrumenten, die Störgeräusche vor dem Mikrofon abschirmen. Demnach ist es nur noch eine Frage der Zeit bis rexx sich auch auf diesem Gebiet professionalisiert.

Auf die Frage, welche Tipps Kretschmann für andere Unternehmen hat, die sich an einen eigenen Podcast wagen wollen, sagte er, dass man den Aufwand nicht unterschätzen dürfe. ?Das ist das Eine, das Andere ist, einfach mal starten, einfach mal machen.?

