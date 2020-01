RGI kündigt Wechsel im Management an

RGI, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation von Versicherern, gab heute bekannt, dass Vito Rocca, Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats, mit Wirkung vom 31. Januar 2020 von seinen Führungsaufgaben im Unternehmen zurücktritt. Christophe Quesne, Managing Director des französischen Geschäftsbereichs von RGI, KAPIA-RGI, wurde zum Interims-CEO der Gruppe ernannt. Im Rahmen dieses Übergangs wird Alberto Piva, Vizepräsident für Markt- und Unternehmensdienstleistungen, zum CEO von RGI Italien ernannt.

Während seiner siebzehnjährigen Amtszeit als CEO hat Rocca RGI von einem lokalen Software-Anbieter zu einem multinationalen Unternehmen ausgebaut, das ein beeindruckendes Wachstum auf dem europäischen Markt hinlegte, gleichzeitig eine erstklassige finanzielle Performance erzielte und eine starke Unternehmenskultur förderte. Das Wachstum von RGI wurde weitgehend durch Roccas Fokus auf die Bereitstellung innovativer Leistungen für Mitarbeiter – einschließlich Sozialprogramme und Aktienbesitz – vorangetrieben.

“Wir wollten ein Unternehmen aufbauen, das sowohl in der Branche als auch in den verschiedenen Regionen skalierbar ist – und gleichzeitig sein Angebot an Werten verbessern kann”, sagte Vito Rocca. “Ein besonderer Dank gilt unseren Kunden und Partnern für das über die Jahre aufgebaute Vertrauen und unseren sehr dynamischen Kollegen für ihr erstaunliches Engagement. Gemeinsam haben wir dies und vieles mehr erreicht, indem wir Leidenschaft, Entschlossenheit und Rentabilität in Einklang gebracht haben. Ich bin stolz darauf, dass das Unternehmen nie das Wichtigste aus den Augen verloren hat – unsere Kernwerte – die dem Team helfen werden, RGI weiter voranzutreiben.”

