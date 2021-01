Rheinschrift Language Services ? strategische und personelle Expansion im Jahr 2021

Rheinschrift Language Services ? strategische und personelle Expansion im Jahr 2021Für das Jahr 2021 hat sich Rheinschrift Language Services die strategische und personelle Expansion zum Ziel gesetzt. Nachdem im Jahr 2020 ein wichtiger Meilenstein ? das 25-jährige Firmenjubiläum ? gesetzt wurde, werden nun Management und Ausrichtung des Unternehmens erweitert. Auch wenn das Jubiläum nicht in der gewünschten Form gefeiert werden konnte, ist es ein wichtiger Motivator, um die Herausforderungen des vergangenen und des bevorstehenden Jahres zu meistern.Gezielt plant Rheinschrift für 2021 eine Expansion des Projektmanagement-Teams in Jerez de la Frontera in Spanien sowie des Management-Teams in Köln, Deutschland. Damit soll sichergestellt werden, dass die Teams noch flexibler auf zukünftige Projektanforderungen reagieren können.

Auch die Strategieentwicklung für die Anforderungen der Zukunft kann somit konzipiert und realisiert werden. Vorausblickend stellt sich Rheinschrift darauf ein, dass zukünftige Projekte noch mehr kreative Lösungen und hohe Kompetenzen erfordern. Auch neue technische Möglichkeiten wirken sich auf veränderte Kundenforderungen aus. Um diesen gerecht zu werden und eine erstklassige Performance zu liefern, werden 2021 Projektmanagement und Management von Rheinschrift neu strukturiert und erweitert. So wird eine hochqualifizierte und zukunftsorientierte Projektdurchführung sichergestellt.

Enorm gestiegen ist 2020 das Auftragsvolumen im Bereich von High-Profile-Marketingprojekten und anspruchsvoller Unternehmenskommunikation. Rheinschrift hat diese Projektarten daher verstärkt in das Portfolio aufgenommen und wird diese im Jahr 2021 noch weiter ausbauen. Explizite Schulungen für die Übersetzerteams dienen dazu, diese speziellen Textanforderungen zu verstehen und entsprechend umzusetzen. Senior-Übersetzer bei Rheinschrift, mit jahrzehntelanger Erfahrung, stehen den Teams dabei kompetent zur Seite und stellen Qualität auf höchstem Level sicher.

Die Expansion der künstlichen Intelligenzen in Übersetzungsprojekten ist enorm. Bei der Bearbeitung von Bulk Data für AI-Content wird eine enorme Menge an Inhalten übersetzt, um AI Engines zu optimieren und zu erweitern. Hierfür liefern die Übersetzungsprofessionals von Rheinschrift höchst akkurate Übersetzungen, damit zukünftige AI präzise und verlässlich werden.

Ursula Steigerwald, Inhaberin von Rheinschrift: ?Unsere Vision für 2021 ist es, die Automatisierung in den Bereichen voranzubringen, die verlässlich automatisiert werden können. Gerade bei sehr kleinen Projekten hilft dies, eine noch schnellere Abwicklung und Lieferung zu ermöglichen. Neben dem Ausbau und der Entwicklung der Teams sowie der Erweiterung unseres Portfolios ist diese Automatisierung ein wichtiger Baustein, um zukunftsfähig zu bleiben. Außerdem wünsche ich mir für die zweite Jahreshälfte wieder mehr persönliche Begegnungen. Und wir werden sichergehen, dass wir unser Firmenjubiläum gebührend nachholen.?

Rheinschrift Language Services gehört zu den Premium-Dienstleistern in der Branche, mit Fokus auf deutschsprachige Übersetzungen, Lokalisierung sowie Transkription.

