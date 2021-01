Richard Breitengraser wurde in das Forbes Business Council aufgenommen.

ew York City/Berlin, 19. Januar 2020 ? Richard Breitengraser, Gründer und Geschäftsführer der VOID International Media Group wurde in das international renommierte Forbes Business Council aufgenommen. Ein Experten- und Wirtschaftsrat für international erfolgreiche Branchenexperten dem derzeit nur 10 deutsche Mitglieder angehören.

Richard Breitengraser wurde von einem Prüfungskomitee aufgrund der Vielfalt und der Tiefe seiner Expertise ausgewählt. Darüber hinaus gehören zu den Aufnahmekriterien eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz und nachgewiesenes Geschäftswachstums, sowie persönliche und berufliche Leistungen und Ehrungen.

„Wir fühlen uns geehrt, eine so kreative Führungspersönlichkeit wie Richard Breitengraser in unserer Gemeinschaft exzellenter Führungskräfte willkommen zu heißen“, sagte Scott Gerber, Gründer von Forbes Councils. „Unsere Mission bei Forbes ist es, außergewöhnliche Experten aus allen Branche zusammenzubringen, ein kuratiertes und soziales Netzwerk zu schaffen und einen noch größeren Einfluss auf die Geschäftswelt zu haben.?

Richard Breitengraser wird in Zukunft mit dem Forbes-Redaktionsteam zusammenarbeiten, um sein Expertenwissen in eigenen Business-Artikeln und Gastbeiträgen zu veröffentlichen.

„Ich bin wahnsinnig begeistert und fühle mich geehrt, Teil des weltweit führenden Forbes-Welt zu sein. Als Marken-, Storytelling- und Content-Experte freue ich mich darauf, mein Wissen mit den anderen Experten und den Millionen Lesern von Forbes zu teilen. Mein erster Ratschlag: Marken, Plattformen und Sender müssen in Zukunft noch mehr magische Erinnerungsmomente erschaffen. Denn ?If there?s no memory, there?s no loyalty.? Richard Breitengraser, Forbes Council Member. Forbes Council Member.