Richard Reed wird neues Vorstandsmitglied der Theum AG

Der Aufsichtsrat der Theum AG hat Herrn Richard Reed mit Wirkung zum 1. Juli 2020 einstimmig zum neuen Vorstandsmitglied der Theum AG bestellt.

Herr Reed (57), ist US-Amerikaner, der seinen Universitätsabschluss mit Schwerpunkt Computer Science und Artificial Intelligence in New York City erworben hat und über 25 Jahre als Berater und Unternehmer in den USA und Deutschland tätig war. Er hat er zahlreiche amerikanische sowie europäische Firmen bei der erfolgreichen Realisierung von modernen Dokument und Knowledge Management Systemen, Experten Systemen, sowie Lösungen zur Wissensautomatisierung und Anwendungen der künstlichen Intelligenz erfolgreich unterstützt.

Herr Reed ist seit 2015 für die Theum AG tätig und verantwortlich für Forschung, Entwicklung & Zukunftstechnologien. Schwerpunkt der Arbeit von Herrn Reed als neuer Vorstand ist die Weiterentwicklung des Produktes Theum vor allem durch neueste Methoden der KI und des maschinellen Lernens sowie die Realisierung einer Cloud Version. Ziel ist dabei intelligente Software, die automatisch aus Dokumenten lernt, mit diesem Wissen allfällige Fragen beantwortet und das Ergebnis für Menschen, Systeme und Maschinen nutzbar macht.

??Theum hilft Unternehmen dabei, ihr Wissensmanagement grundlegend und nachhaltig zu verbessern. Theum ist wie ein smarter Chatbot für Dokumente, der im Nu zu jeder Frage alle relevanten Informationen gebrauchsfertig zusammenstellt. Mit Theum können Unternehmen wissensbasierte Prozesse beschleunigen und damit schneller auf Anforderungen reagieren?, sagt Richard Reed, neuer Vorstand der Theum AG.

Die in der Region Stuttgart ansässige Theum AG entwickelt Standardsoftware für einen intelligenten und wirksamen Zugang zu dokumentiertem Unternehmenswissen. Theum lernt aus Dokumenten und liefert auf Fragestellungen aller Art komplette sofort nutzbare Antworten.

Theum wird von Unternehmen und Organisationen weltweit erfolgreich für das Wissensmanagement rund um Richtlinien, Normen, Verfahren, Dokumentationen, Ratgebern, Projektakten, Fachmitteilungen, Studien, Serviceinformationen, Risikomanagement u.a.m. eingesetzt.

