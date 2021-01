Risikominimierung durch schnellen?Zugang zu Lieferanteninformationen

JAGGAER, das weltweit größte unabhängige Source-to-Pay-Unternehmen, und Tealbook Inc., die vertrauenswürdige Plattform für Lieferanteninformationen arbeiten ab sofort zusammen. Der Zugang zur Tealbook-Plattform, die mit KI-generierten Lieferantendaten angereichert ist, ermöglicht es den JAGGAER-Kunden, neue Lieferanten zu finden und auf umfassende Lieferanteninformationen zuzugreifen.??

Der Zugang zu genauen?Lieferantendaten ist für die meisten Unternehmen eine große Herausforderung, die Entscheidungsfindung, Innovation und Belastbarkeit behindert. Durch diese einzigartige Partnerschaft erhalten JAGGAER-Kunden Zugriff auf autonom angereicherte Lieferantendaten, die mit?Diversity-Status, Compliance und Zertifizierungen in Verbindung mit Lieferantenprofilen innerhalb der??Supplier?Intelligence?Platform??von?Tealbook?gekennzeichnet sind.?

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es JAGGAER-Kunden auch, Lieferantenprofile zu automatisieren und die Abhängigkeit von Lieferanten zu beseitigen, um ihre Informationen zu aktualisieren. Die Profile der Lieferanten werden als Ergänzung zum JAGGAER-Portal in?Tealbook?selbst verwaltet.?

Bessere Daten, weniger Risiko?

??Durch den Zugriff auf?Tealbook-Daten, die durch maschinelles Lernen kontinuierlich und autonom aktualisiert werden, können JAGGAER-Kunden in verschiedenen Branchen schneller und einfacher als je zuvor bessere Entscheidungen über Lieferanten treffen?, kommentierte Jim Bureau, CEO von JAGGAER.?

??Viele unserer Kunden prüfen derzeit Optionen zur Diversifizierung ihres Lieferantenmix insbesondere als Reaktion auf die Pandemie, und der Verfolgung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Zielen (ESG). Die Partnerschaft mit?Tealbook?gibt Kunden das Vertrauen, schnell auf Änderungen und Chancen zu reagieren, indem zuverlässige Lieferantendaten in vorgelagerte Entscheidungsprozesse übertragen werden.?Diese Funktionen?sind?ein?weiterer Schritt vorwärts auf unserem Weg zu einer vollständig autonomen Beschaffung. Sowohl Einkaufsorganisationen als auch Lieferanten?werden durch den Wegfall?manueller?Datenaktualisierungen entlastet?,?ergänzt?Bureau.?

Langfristig werden JAGGAER und?Tealbook?eine Roadmap für die vollständige Integration ihrer jeweiligen Softwareplattformen aufstellen.

KI-generierte Lieferantendaten für bessere Vergabe-Entscheidungen?

Die Lieferantendatenbasis von?Tealbook?bietet einen innovativen und einfach zu implementierenden Ansatz zur autonomen Erfassung und Validierung von Lieferanteninformationen von über 400 Millionen Websites und 600 Datenquellen. Die?Plattform hilft?Unternehmen, Versorgungsstörungen in Krisenzeiten zu vermeiden?und?strategische Ziele wie die Erhöhung der Ausgaben bei verschiedenen Lieferanten zu unterstützen. Weiters?können?Qualität und Einsparungen durch strategisches Sourcing verbessert?werden, insbesondere in neuen?Branchen, in denen weniger Marktkenntnisse vorhanden sind.?

?Selbst bei Investitionen in Cloud-S2P-Lösungen in Millionenhöhe haben 93 % * der Führungskräfte in der Lieferkette und im Beschaffungswesen aufgrund von Fehlinformationen und schlechten Lieferantendaten regelmäßig negative Auswirkungen auf ihr Geschäft?, kommentierte Stephany Lapierre, CEO von Tealbook.?

?Dazu gehören finanzielle Verluste, verspätete Fristen und Projekte, unglückliche interne und externe Kunden, die Beendigung von Lieferantenbeziehungen und vieles mehr. Die Lösung ist?Tealbook, eine vertrauenswürdige Datengrundlage, die von?eProcurement-Lösungen genutzt werden kann, um sicherzustellen, dass diese Investitionen erfolgreich sind.??

Lapierre?weiter:??Wir freuen uns sehr die?Spend-Management-Plattform JAGGAER ONE mit der Kraft von?KI-generierten Lieferantendaten und unserem fortschrittlichen Lieferantennetzwerk zu erweitern.????

* Quelle: Wakefield Research?

JAGGAER ist das weltweit größte unabhängige Source-to-Pay-Unternehmen, das seine Kunden mit einem Netzwerk von 4 Millionen Lieferanten in 70 Ländern verbindet. JAGGAER bietet komplette SaaS-basierte indirekte und direkte E-Procurement-Lösungen inklusive Spend Analytics, Sourcing, Lieferantenmanagement, Vertragsmanagement, Savings-Tracking und intelligenten Workflow-Funktionen auf einer einzigen Plattform: JAGGAER ONE.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet JAGGAER Pionierarbeit im Bereich Spend-Lösungen und treibt die Innovationskurve, mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und konsequenter Marktanalsyse, weiter voran. Internationale Größen der Branchen Anlagen- und Maschinenbau, Pharmaindustrie, Life Sciences, Automotive, Engineering, Serienfertigung, Medizintechnik sowie aus dem öffentlichen und dem Hochschul-Sektor vertrauen auf die ausgereiften Lösungen für den direkten und indirekten Einkauf. Darüber hinaus hält JAGGAER 37 Patente – mehr als jeder andere Lösungsanbieter.