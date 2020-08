Rita Niedermayr wird neues Mitglied des MBS Advisory Boards

Die Geschäftsführerin des Controller Instituts in Wien, Dr. Rita Niedermayr, verstärkt ab 1. Sep?tember 2020 das Advisory Board der Munich Business School. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen berufliche Kompetenzentwicklung und Corporate Learning & Development sowie im Management und der Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildungsorganisationen wird Rita Nie?dermayr in Zukunft eine wichtige Partnerin sein, wenn es darum geht, über die Strategie und das Profil der Hochschule zu beraten.

Dr. Rita Niedermayr studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) Sozial- und Wirtschaftswis?senschaften, wo sie später auch am Institut für Unternehmensführung promovierte. Neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin des Controller Instituts, dem marktführenden Bildungs?partner für Betriebswirtschaft und Führungskräfteentwicklung in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und der öffentlichen Verwaltung, ist sie Associate Partnerin bei EY sowie Mitglied des Managing Committee der International Group of Controlling. Darüber hinaus verfügt die gebür?tige Österreicherin über langjährige Erfahrung und Expertise als Beraterin, Trainerin und als Coach.

Neue Wege in der Weiterbildung

?Um die Unternehmen für die Herausforderungen unserer hochkomplexen, dynamischen und transformativen Welt fit zu machen, muss auch die Weiterbildung neue Wege gehen: Sowohl neue Weiterbildungsinhalte als auch neue Weiterbildungsformate sind gefragt. Es freut mich, dass ich die Munich Business in dieser spannenden Zeit begleiten darf, in der es darum geht, In?novation aktiv zu gestalten und das Geschäftsmodell nachhaltig weiterzuentwickeln?, so Rita Niedermayr mit Blick auf ihre neue Aufgabe im Advisory Board der MBS.

Das Advisory Board der Munich Business School besteht aus ausgewiesenen Expertinnen und Ex?perten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung und berät die Hochschule bei der Entwicklung ihres Hochschulprofils und von Zukunftsstrategien. Dazu gehören insbesondere die strategische Bera?tung und kritische Begleitung in Fragen der Lehre, Forschung und Weiterbildung. Der Schwerpunkt liegt dabei zum einen auf dem konstruktiven Dialog über künftige Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft an Hochschulabsolventen. Zum anderen sollen wichtige Zukunftsthemen für die Forschung identifiziert sowie der Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis gefördert wer?den.

Controller Institut als langjähriger Partner der MBS

Da die MBS bereits seit mehreren Jahren mit dem Controller Institut im Bereich der Executive Edu?cation zusammenarbeitet und hier einen wertvollen Kooperationspartner für gemeinsame Lehrgän?ge an seiner Seite hat, freut sich Professor Dr. Stefan Baldi, Dekan der Munich Business School, ganz besonders darüber, Dr. Rita Niedermayr nun auch für das Advisory Board der Hochschule gewonnen zu haben:

?Mit Rita Niedermayr gewinnen wir eine ausgewiesene internationale Expertin im Bereich des modernen Controllings sowie der zeitgemäßen Weiterbildung. Sie zeichnet sich zusätzlich durch exzellente Verbindungen sowohl in die berufliche Praxis als auch in die Hochschulwelt aus. Sie ist ein kreativer Kopf, der offen für neue Wege und aktuelle Themen ist. Mit diesem Profil wird Frau Dr. Niedermayr für die weitere Entwicklung unserer Executive Education auf Hochschulni?veau eine große Bereicherung sein und wichtige Impulse für die Munich Business School insge?samt geben.?

