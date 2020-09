Ritek produziert antibakteriell beschichtete Medien

Optische Datenträger sind nach wie vor, die von medizinischen Einrichtungen am häufigsten zur Aufzeichnung und Übertragung von Patienteninformationen verwendeten Speichermedien. Ritek bietet daher als weltweit erster Hersteller antibakterielle optische Speichermedien an, um die Verbreitung von Erregern über die Weitergabe von Datenträgern zu unterbinden.

Selten ist das ist das Gesundheits- und Hygienebewusstsein stärker geschärft worden, als in der Corona Krise. Gerade Arztpraxen und Krankenhäuser kommen naturgemäß mit vielen Keimen in Berührung und können schnell zum Verteiler werden, so dass auch den?Speichermedien, welche Patienten mit nach Hause gegeben werden oder direkt zu Überweisern gehen, hier eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

Die nach der japanischen?JIS Z2801 Norm durchgeführten Tests bestätigen, dass die antibakterielle Formel?die Vermehrung von Bakterien auf der Scheibe hemmen kann. Auch die wasserfeste Druckoberfläche, die zwar bei der Bedruckung durch ein?Epson Discproducer?oder?Rimage-System?Tinte aufnimmt, aber Wasser abperlen lässt, hemmt durch ihre wasserabweisende Eigenschaft die Einnistung und Vermehrung von Bakterien. Darüber hinaus haben die Inhaltsstoffe der organischen, antibakteriellen Formel den EU RoHS-Test bestanden und sind für den Menschen als unbedenklich eingestuft worden.

Gerne stellt?INCOM Muster der Medien zur Verfügung und unterbreitet ein Angebot?über die Ritek WG antibakterial Discs.

Die INCOM Storage GmbH ist Value Added Distributor von Komplettsystemen, Komponenten und Serviceleistungen für das Massenspeicher-Management.

Seit der Gründung 1986 in Bonn versteht sich INCOM als zuverlässiger Partner von Systemhäusern und des IT-Handels, mit Niederlassungen und Kooperationen in Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Spanien und der Schweiz. INCOM bietet über Handelspartner in ganz Europa das komplette Spektrum von Netzwerkspeicher- und Archivsystemen, sowie Lösungen für das Datenpublishing, die Datenduplikation, sowie Kameras und Speichersysteme für die Videoüberwachung an.

Als Vorreiter der “Green-IT-Bewegung” wurden unsere optischen Speichersysteme mit den weltweit ersten TÜV-Zertifikaten für sichere und energieeffiziente Langzeitarchivierung ausgezeichnet.

Ob auf Unternehmens- oder Abteilungsebene, INCOM hat die passende Speicherlösung für Sie und Ihre Kunden: CD/DVD/BD/UDO Speicher- und Produktionssysteme, RAID, TAPE, NAS, SAN, iSCSI!

