RNC Minerals gibt hochgradige Goldresultate auf HGO bekannt und startet Bohrprogramm auf Paläokanal-Zielen

Paläokanal-Projekt

Das Paläokanalprojekt ist ein integraler Bestandteil des von HGO erwarteten Minenlebenszeitplans, wobei sich die bisherigen Bohrungen auf zwei prioritäre Gebiete innerhalb des Paläokanalsystems – Mitchell und Jupiter – konzentrieren.

Das Paläokanalsystem erstreckt sich über mehr als 7 Kilometer südlich der aktuellen Bergbaubetriebe (Fairplay North) und bietet entlang seiner Länge mehrere Explorationsziele, einschließlich Erweiterungen des Paläokanals und des Hartgesteinspotenzials in der Tiefe.

Die Planung für das erste der hochgradigen primären Goldmineralisierungsziele ist im Gange, das die Kontinuität der Mineralisierung unterhalb des Jupiter-Paleochannels erproben wird.

Diese Mineralisierung, die zum ersten Mal durch historische Bohrungen im Jahr 2012 identifiziert wurde, wurde nicht weiterverfolgt, da zuvor eine belastende Lizenzgebühr an die Liegenschaft geknüpft war, die nun man rückerworben hat (siehe RNC-Pressemitteilung vom 11. Mai 2020).

Die Bohrschnitte 1,2 Highlights der primären Mineralisierung Jupiter sind:

– JUPR037: 234,0 g/t über 2 m im Bohrloch lochabwärts ab 90 m

– JUPR025: 39,2 g/t über 2 m im Bohrloch lochabwärts ab 64 m

– JUPR031: 4,2 g/t über 17 m im Bohrloch lochabwärts ab 54 m

– JUPR030: 4,7 g/t über 7 m Bohrloch lochabwärts ab 70 m

Geschätzte tatsächliche Breiten betragen 60%-70% der Bohrlochbreiten

Schnittpunkte, die zuvor von Alacer Gold Corp. (Pressemitteilung vom 26. März 2013).

Pioneer-Ablagerung

Neue Bohrungen von RNC haben die Goldmineralisierung bei Pioneer erweitert und einen hochgradigen, seichten, nach Süden abfallenden Ausläufer skizziert, der deutliches Potenzial für eine untertägige Erschließung aufweist. Pioneer ist Teil des kurzfristigen Minenplans von HGO.

Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms 2020 gehören1:

– PORR0142: 5,4 g/t über 17,0 m ab 67 m, einschließlich 10,7 g/t über 6,0 m

– PORR0186: 3,9 g/t über 18,0 m ab 60 m

– PORR0184: 8,5 g/t über 5,0 m ab 97 m, einschließlich 16,0 g/t über 2,0 m

– PORR0138: 6,7 g/t über 9,0 m ab 57 m

Geschätzte tatsächliche Breiten (Hinweis: Die tatsächlichen Breiten entsprechen in etwa den Bohrlochbreiten).

Baloo-Mine nach Süden erweitert

Die Gradkontrollbohrungen in der Grube Baloo haben die hochgradige Goldmineralisierung über das Grubendesign am südlichen Ende der Grube hinaus erweitert.

Sechs nachfolgende RC-Löcher, die die Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe erprobten, wurden abgeschlossen und bestätigten das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der aktuellen Grube.

Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms 2020 gehören1:

– BLOR0044: 5,5 g/t über 3,0 m ab 21 m

– BLOR0048: 7,3 g/t über 2,0 m ab 16 m

Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten.

Die tieferen Ausläufer der Mineralisierung Baloo, unterhalb des aktuellen Grubendesigns, werden später im Jahr 2020 mit Infill-Diamantbohrungen getestet werden. Die unten zusammengefassten historischen Höhepunkte unterstreichen das untertägige Potenzial dieser Lagerstätte.

Höhepunkte der historischen Goldbohrergebnisse1, 2 von S2 Resources:

– SPC0258: 5,1 g/t über 8,0 m ab 106 m

– SPD0100: 8,4 g/t über 7,6 m ab 125,2 m

SPD0101:??????? 5,0 g/t über 9,8 m ab 111,5 m

Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten. (Hinweis: Die tatsächlichen Breiten sind ungefähre Bohrlochbreiten).

Schnittpunkte, die zuvor von S2 Resources Ltd. (ASX-Pressemitteilungen, 10. Februar 2016 und Dezember 2016) gemeldet wurden.

Hinweis: Tabellen mit vollständigen Ergebnissen und Bohrlochpositionen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

RNC Minerals (TSX: RNX) (“RNC” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/rnc-minerals-new-strategy-as-a-gold-company-with-straight-forward-plans/ ) freut sich, positive Ergebnisse der laufenden Bohrungen in Higginsville und eine weitere Aktualisierung unserer Überprüfung der historischen Bohrprotokolle bekannt zu geben. Als Teil der Pipeline-Entwicklungsstrategie des Unternehmens im Tagebau sind auf dem Projekt Jupiter nun Bohrungen im Gange, die von Mitchell, zwei der Paläokanal-Lagerstättenziele des Unternehmens, verfolgt werden sollen.

Paul Huet CEO und Executive Chairman RNC sagte: “Nach der Ankündigung des Rückerwerbs der Morgan Stanley NSR-Lizenzgebühren letzte Woche (siehe RNC-Pressemitteilung vom 11. Mai 2020) freuen wir uns auf weitere starke Beispiele für das Potenzial von Higginsville. Wir sehen nicht nur weitere potenzielle Ergänzungen der Tagebauressourcen, sondern unsere laufende technische Überprüfung der historischen Datenbank hat ein weiteres ausgezeichnetes hochgradiges Ziel für das Jupiter-Projekt aufgezeigt, das wir verfolgen können.

Bei Jupiter verdeutlicht das Vorhandensein historischer Bohrgrade von über 230 g/t über zwei Meter in relativ geringer Tiefe (etwa 60 Meter von der Oberfläche) das enorme Aufwärtspotenzial in Higginsville. Diese Ergebnisse schließen sich an die historischen Bohrergebnisse der Aquarius-Lagerstätte an (siehe RNC-Pressemitteilung vom 27. Februar 2020), die ebenfalls hochgradig und nahe der Oberfläche sind. Mit dem Wegfall der Lizenzgebühren von Morgan Stanley NSR werden diese Projekte frei von dieser langjährigen Belastung sein, die die Exploration und den Bergbau in Higginsville über ein Jahrzehnt lang behindert hat.

Im Laufe des Jahres 2020 werden wir diese neuen Gebiete weiterhin aggressiv angehen, da wir auch unsere bestehenden Gruben auf zusätzliche Erzkörpererweiterungen testen. Der Beginn der Bohrungen in den Paleochannel-Lagerstätten ist aufregend, und wir freuen uns darauf, im Jahr 2020 in Higginsville weiterhin auf den hervorragenden Ergebnissen aufzubauen, die wir bisher in Higginsville erzielt haben”.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.