Roadmap Agentursoftware | Top-Artikel 2020 | Lese-Tipps | Neuer Newsletter

Aktuelle Beiträge und neue Buchvorstellungen. Die 10 Top-Artikel des Jahres 2020 sowie die beliebtesten ?Nachgefragt?-Interview-Geberinnen und -Geber im Guide.

Roadmap Agentursoftware 2021

In unserer aktuellsten Umfrage unter Agentursoftware-Anbietern haben wir nach deren Vorhaben in der Software-Entwicklung gefragt: Was wird es Neues in Ihrer Software in 2021 geben, welche neuen Funktionen und Features stehen für Sie an erster Stelle? Zwölf Anbieter haben uns einen Blick in ihren Entwicklungsplan gegönnt: Roadmap Agentursoftware 2021

Fachliteratur

In der Bücherecke stellen wir ausnahmsweise einmal einen Thriller vor ? einfach weil er so spannend ist und zum Thema des Guide passt. In ?Die App? verrät der Untertitel, um was es geht: ?Sie kennen dich, sie wissen, wo du wohnst!“

Deutlich sachlicher geht es bei dem nächsten Buchtipp zu: Im großen Excel-Handbuch werden alle Tipps und Tricks verraten, die Agenturen, die den Branchenprimus gerne für ihr individuelles Reporting einsetzen, gut gebrauchen können.

Die 10 meistgelesenen Beiträge im Agentursoftware Guide und im Magazin

Unter den 10 meistgelesenen Beiträgen des Agentursoftware Guide stehen Artikel zu den Programmierumgebungen FileMaker und 4th Dimension überraschender Weise weit vorn. Wie auch bei den Suchbegriffen steht gerade FileMaker offenbar hoch im Kurs. Davon abgesehen werden ratgebende Informationen zu Agentursoftware und praktischen Fragen aufgerufen.

Auch im Agentur|Software|Magazin werden Beiträge zur Einführung einer Agentursoftware am meisten angeklickt, gefolgt vom Thema Datenschutz

Interviews: bei Software-Anbietern nachgefragt

Unsere Rubrik ?Nachgefragt bei…? stellt die Menschen hinter Agentursoftware vor. Alle Interviewpartner/innen haben sich unseren Fragen u.a. nach ihren spannendsten Projekten oder Zukunftsvisionen gestellt oder eine Einschätzung der besten technologischen Entwicklung abgegeben. Die größte Aufmerksamkeit fanden im letzten Jahr die Antworten von Kerstin Götz von TROI.

Der Agentursoftware Guide ist ein Informationsportal zum Thema Auswahl und Einführung von Agentursoftware. Das Portal bietet eine Marktübersicht über alle wichtigen Agentursoftware-Lösungen und deren Anbieter. Dabei präsentieren sich die Anbieter mit ihren Produkten in Form gestalteter Produktinformationen mit Screenshots und anderen Informationen. Für die schnelle Suche stehen direkte Produkt-Vergleiche und die Sortierung der Softwarelösungen anhand inhaltlicher (z.B. Projektmanagement) oder technischer Kategorien (z.B. ?Browserlösung?) zur Verfügung. Darüberhinaus enthält das Portal laufende News der Anbieter, redaktionelle Inhalte wie Fachartikel und ein Glossar.