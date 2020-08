Robotron – 30 Jahre Zukunftsgestalter in Dresden

Die Robotron Datenbank Software GmbH wurde am 23.08.1990 per Management-Buy-out des ehemaligen DDR-Kombinates als eigenständiges Unternehmen gegründet. Damit startete das heutige Robotron mit 26 Mitarbeitern und neun Gesellschaftern in seine erfolgreiche und über Jahrzehnte stabile Zukunft. Seit 30 Jahren entstehen bei den Dresdner IT-Experten innovative IT-Lösungen für das Management großer Datenmengen, die ganze Branchen und das tägliche Leben auf vielfältige Weise prägen ? vom Energieversorger über die intelligente Fabrik bis zum digitalen Museum. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, für seine Kunden der Partner auf dem Weg in die digitale Zukunft zu sein. Die Weichen dafür sind gestellt: Robotron beschäftigt zum aktuellen Zeitpunkt in seinen Niederlassungen und zusammen mit den Tochtergesellschaften in Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Neuseelan d mehr als 554 Mitarbeiter.

Robotron ist bekannt als Dresdner Traditionsunternehmen, zuverlässiger Partner und wichtiger regionaler Arbeitgeber. Dabei spielt der IT-Dienstleister für seine Kunden im regionalen, nationalen und internationalen Markt eine wichtige Rolle. Mittlerweile arbeiten alle großen Übertragungsnetzbetreiber Deutschlands, zahlreiche mittlere und kleine Unternehmen sowie einige große internationale Kunden bis Neuseeland mit Produkten und Lösungen von Robotron. Parallel dazu hat sich Robotron unter anderem mit der Entwicklung der integrierten Vorgangsbearbeitung für die sächsische Polizei und der Fördermittelverwaltung Dresdens und Sachsens in der öffentlichen Verwaltung oder dem Sammlungsmanagement-System für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren begleitet Robotron zudem Industrieunternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0. Innovative Lösungen mit aktuellen Edge- und Cloud-Technologien sowie Künstlicher Intelligenz tragen bei namhaften Kunden aus der industriellen Fertigung, darunter vor allem die Automobil- und Halbleiterindustrie, erfolgreich zur Optimierung von Prozessen sowie der Qualitäts- und Effizienzsteigerung bei.

?Der 30. Jahrestag ist für uns ein guter Zeitpunkt, um einen Blick zurück zu werfen und sich gleichzeitig auf das zu fokussieren, was vor uns liegt. Wir haben Visionen und Ziele und werden nicht müde, uns immer wieder neu zu erfinden,? sagt Ulf Heinemann, Geschäftsführer von Robotron und blickt optimistisch nach vorn: ?Diese Eigenschaft macht uns zum Zukunftsgestalter und bildet die Grundlage für unser weiteres Bestehen.?

Das Unternehmen startet nun in ein Jubiläumsjahr, in dem es einige Aktionen für Mitarbeiter, die Region und seine Kunden geplant hat.

Robotron ist ein etabliertes und in Privatbesitz befindliches Software-Unternehmen, das zukunftsfähige IT-Lösungen für die effiziente Handhabung großer Datensätze entwickelt. Das Unternehmen versteht sich als umfassender IT-Dienstleister und ist für seine Kunden innerhalb der Energiebranche, der Industrie und der öffentlichen Verwaltung, Partner für die digitale Transformation. Die Firmengeschichte der Robotron Datenbank-Software GmbH reicht über 30 erfolgreiche Jahre auf dem Markt zurück. Im Geschäftsjahr 2018/19 erzielte die Robotron Datenbank-Software GmbH einen Umsatz in Höhe von 46,7 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter [url=http://www.robotron.de]www.robotron.de[/url]