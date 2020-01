Robuste Mobilcomputer und Handheld-PCs für Lager, Logistik, Retail und Transport: Herstellerunabhängig bei B&M TRICON auf LogiMAT 2020

Zur mobilen Datenerfassung mit Barcode & RFID Technologien bietet B&M TRICON die passende Hardware von namhaften Herstellern für Lager, Logistik, Retail und Transport. Serviceleistungen wie Mobile Device Management und ein herstellerunabhängiges RMA-Tool runden das Angebot ab.

B&M TRICON bietet Ihnen eine qualitative Auswahl an robusten Mobilcomputern und Handheld-PCs ? Herstellerunabhängig. Die neuesten und bewährtesten Geräte und Ihre Vorzüge werden auf der LogiMAT 2020 präsentiert. Hier ein Auszug, mehr davon auf der Messe!

Der Zebra MC3300 ist ein Android basierter mobiler Computer, der an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen ist. Die MC3300 Serie besteht aus vier Modellen, die sich in Funktion und Formfaktor unterscheiden. Vom Einsatz in der Einzelhandels-Filiale bis hin zu Lageranwendungen bei denen es auf Robustheit und beste Scanergebnisse ankommt, ist der MC3300 ein perfekter Begleiter.

Mit dem Honeywell Dolphin CK65 erhalten Sie ein robustes Terminal für den zuverlässigen Einsatz als echtes Arbeitstier. Als Nachfolger des beliebten Honeywell Dolphin CK3X können Sie diesen getrost in Rente schicken, aber sein Zubehör weiterhin nutzen, da es kompatibel mit dem CK65 ist. Der CK65 punktet durch seine inneren Werte, wie dem schnellen Prozessor, der 1D/2D -Scanengine mit einer Lesereichweite von bis zu 15 Metern und seinem Fallschutz sowie seinem ergonomischen Äußeren.

Der UL20 Mobilcomputer von M3 ist ultra robust, ultra schnell und ultra leistungsstark ? das garantieren eine IP67-Zertifizierung, das neueste Android Betriebssystem in Verbindung mit einem leistungsstarken 2.2 GHz Prozessor und ein 6700 mAh Akku mit Hot Swap-Funktion. Mit seinen vielen guten Eigenschaften ist der UL20 das perfekte Arbeitstier für alle, die in Handel, Logistik, Transport und Lager Prozesse optimieren und mehr leisten wollen.

Alle Informationen zu den oben vorgestellten, sowie weiteren Produkten dieser Hersteller erhalten Sie auf der LogiMAT 2020, von 10. ? 12. März auf dem Messestand von B&M TRICON G46, Halle 8.